Prevención por monóxido de carbono: suben las intoxicaciones en Mendoza

Con la llegada del invierno y el uso intensivo de sistemas de calefacción , las autoridades sanitarias renovaron el llamado a prevenir la intoxicación por monóxido de carbono (CO) , un gas invisible y peligroso que cada año provoca numerosos casos en hogares y obliga a reforzar las tareas de vigilancia epidemiológica .

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso , ya que resulta inodoro, incoloro, insípido y no irritante , lo que dificulta su detección sin equipos específicos. Se genera por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas, leña, carbón o kerosene , utilizados habitualmente en artefactos de calefacción, cocción o calentamiento de agua .

En Argentina y particularmente en la provincia de Mendoza , la mayoría de los episodios de intoxicación por monóxido de carbono se producen por exposiciones no intencionales dentro de los hogares . Estas situaciones suelen estar vinculadas al uso inadecuado , desperfectos o falta de mantenimiento en estufas, braseros y calefactores , especialmente cuando se emplean en ambientes cerrados y sin ventilación adecuada .

Desde el punto de vista sanitario, la intoxicación por monóxido de carbono es considerada prevenible, aunque de alto impacto en la salud pública.

Aumento de casos y necesidad de fortalecer la vigilancia

En los últimos años se observó un incremento sostenido de casos a nivel nacional. Según datos oficiales, la tasa pasó de 2,77 casos cada 100.000 habitantes en 2022 a 4,2 en 2025, lo que evidencia un leve aumento en la incidencia.

En la provincia de Mendoza, la tendencia acompaña el escenario nacional y muestra un crecimiento más marcado durante los períodos de frío intenso. En este territorio, la tasa de intoxicaciones pasó de 6,21 casos cada 100.000 habitantes en 2022 a 9,63 en 2025, lo que refuerza la necesidad de sostener campañas de prevención y reforzar los controles.

monoxido de carbono.webp Datos recientes muestran un aumento sostenido en la tasa de intoxicaciones por monóxido de carbono en los últimos años.

Especialistas señalan que existe una probable correlación directa entre las bajas temperaturas y el aumento de los casos. Como ejemplo, se indicó que durante la semana epidemiológica 27 de 2025, la provincia registró una temperatura mínima de -6,7 °C, lo que representó 11 °C por debajo del promedio habitual, situación que favorece el uso intensivo de sistemas de calefacción y, por ende, incrementa los riesgos.

Síntomas y medidas para prevenir intoxicaciones

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza precisan que reconocer los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono es fundamental para actuar a tiempo y evitar consecuencias graves. Entre las señales más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas y confusión, especialmente en días fríos y en ambientes donde se utilizan estufas, braseros u otros artefactos de combustión.

Ante la sospecha de una posible intoxicación por monóxido de carbono, se recomienda ventilar inmediatamente el ambiente, salir al aire libre y acudir sin demora al centro de salud más cercano.

Medidas para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono: