10 de junio de 2026
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Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza dio media sanción al "plan motosierra" a casinos y el FTyC

La Legislatura de Mendoza avanzó con el proyecto del Gobierno para recortar estructuras estatales, reordenar organismos e incentivar inversiones. Los detalles.

Cámara de Diputados de Mendoza 27-05-26
Foto: Prensa Legislatura de Mendoza
 Por Florencia Martinez del Rio

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto enviado por el Gobierno a la Legislatura de Mendoza para recortar estructuras estatales, reordenar organismos -como el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y el Instituto de Juegos y Casinos- y adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Se trata del “plan motosierra” impulsado por el Ejecutivo provincial en medio de la caída sostenida de la recaudación y proyecciones poco promisorias en cuanto a una recuperación en el corto plazo. El paquete de medidas se complementa con el que ya aplicó el oficialismo en 2024, denominado “Equilibrio y Manejo Eficiente de los Recursos y Activos del Estado”.

La norma fue aprobada con 33 votos positivos —de parte de los bloques de Cambia Mendoza, La Libertad Avanza y otras bancadas aliadas al oficialismo—, ocho negativos (del PJ y Fuerza Patria) y seis ausentes.

Los ejes del proyecto

  • Adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI): atraer capitales nacionales y extranjeros con beneficios impositivos para los inversores.
  • Disolución del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC): el organismo agotó sus recursos tras décadas de funcionamiento y el Ejecutivo busca reorientar su rol a los nuevos mercados.
  • Reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC): optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera.
  • Cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos: limpieza de carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, para reducir costos y evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia.

El proyecto contempla el cierre del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. El Gobierno explicó que el organismo vio reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen. En su reemplado, se plantea la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.

incendio, tótem boulevard, casino, san martín

A su vez, la iniciativa apunta a reorganizar la estructura del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El Gobierno justifica esta decisión en el impacto negativo que generó el incendio ocurrido en marzo pasado en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza y provocó el cierre de la sala. Otros motivos mencionados son los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego.

Qué pasará con los empleados del FTyC y del IPJyC

La disolución del Fondo para la Transformación implicará una reorganización del personal en otras áreas del Estado. El resto de los trabajadores podrá acceder al retiro voluntario. Quienes no acepten esa alternativa y no sean requeridos por otro organismo pasarán a disponibilidad por seis meses y, posteriormente, se extinguirá la relación laboral.

En el caso del Instituto de Juegos y Casinos, también está prevista la implementación de un sistema de retiro voluntario con acceso a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente, o la posibilidad de reubicación, a través de la creación o utilización de vacantes en otras áreas, “siempre que exista acuerdo del trabajador y no se genere un perjuicio significativo”.

Para las situaciones en las que no se concrete ninguna de estas opciones, el proyecto establece la “extinción del vínculo laboral”, con el correspondiente pago de la indemnización. El proyecto también dispone que, en caso de supresión de áreas, los adicionales específicos dejarán de percibirse, con una remuneración bruta equivalente a la del momento de la reestructuración.

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