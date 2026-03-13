Incendio en el casino de San Martín: cómo fue el siniestro que conmocionó al Este mendocino

A un día del siniestro, se conocieron las primeras hipótesis sobre el origen del fuego Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

El incendio en el casino Tótem Boulevard captó la atención de gran parte de Mendoza durante la tarde del miércoles. Un amplio operativo policial y de Bomberos , poco habitual en la zona, se desplegó rápidamente en el lugar para controlar las llamas y evacuar a las personas que se encontraban dentro del complejo.

A un día del siniestro, se conocieron las primeras hipótesis sobre el origen del fuego , mientras la investigación continúa en curso.

Tras un amplio operativo, controlaron el incendio en el casino de San Martín: cuáles fueron las pérdidas

En las últimas horas, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la causa es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra los Animales, el Medio Ambiente y No Especializados .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#SanMartín | Investigan si una falla eléctrica originó el incendio en el casino Tótem Boulevard A un día del incendio que destruyó el casino del complejo Tótem Boulevard, comenzaron a conocerse las primeras hipótesis sobre el origen del fuego. Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza informaron que la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Contra los Animales, el Medio Ambiente y No Especializados. Según las primeras líneas de investigación, una falla eléctrica podría haber provocado el incendio, posiblemente vinculada a la caja eléctrica de un panel solar del complejo. De todos modos, las autoridades aclararon que el origen del siniestro todavía no está confirmado y dependerá de los informes periciales que continúan en proceso. El hecho ocurrió el miércoles por la tarde y generó un gran operativo de Bomberos y Policía, que trabajaron durante horas para controlar las llamas y evacuar el lugar. @fer.saguas #SanMartín #Mendoza #Incendio #Investigación"

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, una falla eléctrica podría haber originado el incendio . "Entre las causales del hecho, una de las hipótesis surgidas hasta el momento podría estar relacionada con un inconveniente en la caja eléctrica de un panel solar", indicaron fuentes judiciales.

A un día del siniestro, se conocieron las primeras hipótesis sobre el origen del fuego

Sin embargo, aclararon que la confirmación del origen del siniestro dependerá de los informes periciales, que aún se encuentran en proceso.

incendio, casino, san martín Sin embargo, aclararon que la confirmación del origen del siniestro dependerá de los informes periciales Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Pérdidas totales en el casino

El incendio provocó pérdidas totales en las instalaciones del casino, ubicado en la intersección de calle Míguez y Ruta 50, en el departamento de San Martín.

Vecinos de la zona se mostraron conmocionados al observar una gran columna de humo que se elevaba desde el complejo. En cuestión de minutos, videos e imágenes del incendio comenzaron a circular en redes sociales. De tal modo que un ciudadano captó con su drone el impactante momento.

incendio, san martín, tótem boulevard, casino El incendio provocó pérdidas totales en las instalaciones del casino Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Sin dudas, la situación generó gran expectativa en el departamento del Este provincial, donde el despliegue de patrulleros y varias dotaciones de Bomberos llamó la atención de los habitantes.

Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros sectores, mientras confirmaban que no se registraron víctimas fatales.

Qué ocurrió con las actividades en el complejo

Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero las pérdidas materiales fueron significativas. Comerciantes y vecinos de la zona expresaron preocupación por el impacto del incendio en el complejo.

A través de sus redes sociales, desde el casino informaron que el establecimiento permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. En los comunicados que circularon por la cuenta oficial del establecimiento, confirmaron que la sala de juegos sufrió daños totales y que la zona comercial y de servicios resultó afectada de manera parcial.

incendio, casino, san martín Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero las pérdidas materiales fueron significativas Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Un centro médico también fue afectado

Dentro del complejo también funciona un centro médico equipado con tecnología radiológica, lo que obligó a los equipos de emergencia a intervenir utilizando equipamiento especial de protección personal durante el operativo.

La presencia de estos equipos generó precauciones adicionales durante las tareas de control del incendio

El dramático relato de una trabajadora

En diálogo con Sitio Andino, una trabajadora del centro médico describió los momentos de tensión que se vivieron durante la tarde del miércoles.

"Generalmente los miércoles son muy concurridos. No entraba más nadie en la clínica, estábamos con muchísima gente", relató.

incendio, casino, totem boulevard, san martín Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Según explicó, el personal médico no advirtió inicialmente el inicio del fuego. "Nosotras estábamos de espaldas a lo que fue el foco del incendio. Nos enteramos porque las compañeras del sector de quirófano empezaron a sacar a los pacientes. En ese momento tenían a una persona en cirugía", contó.

La mujer también destacó que la alarma del propio complejo fue clave para evacuar a tiempo.

Alertaron con la alarma de incendios del Tótem. No fue ninguna alarma de otro lugar. Si no hubiese sido por mis compañeros, sinceramente no sé si hoy la estaríamos contando Alertaron con la alarma de incendios del Tótem. No fue ninguna alarma de otro lugar. Si no hubiese sido por mis compañeros, sinceramente no sé si hoy la estaríamos contando

La trabajadora confirmó además que los daños en el centro médico fueron devastadores. "La recepción no existe más. El quirófano y el laboratorio tampoco. No sé qué va a pasar después de esto", expresó con preocupación.

incendio, casino, tótem boulevard, san martín Durante los primeros minutos del incendio se vivieron momentos de tensión en San Martín

Por otra parte, el dueño del gimnasio que se encuentra en las instalaciones, también dialogó con Sitio Andino y contó cómo vivió el tenso momento. Según relató, cuando él se dirigía hacia el lugar, recibía actualizaciones constantes (videos y llamadas) sobre la rápida e incontrolable propagación del fuego, lo que generó una situación caótica y angustiante.

En este sentido, expresó una profunda empatía por aquellos que sufrieron daños totales, como el propio casino, un kiosco y una clínica, reconociendo el dolor de ver destruido el esfuerzo de años invertido en proyectos. Su propia empresa afortunadamente no sufrió daños materiales directos.

Como emprendedores es muy doloroso ver cómo se derrumba el esfuerzo de muchos años, es difícil Como emprendedores es muy doloroso ver cómo se derrumba el esfuerzo de muchos años, es difícil

Para el joven, la situación es compleja y genera cierta incertidumbre, incluso para aquellos que, como el gimnasio, tuvieron la "suerte" de no sufrir daños físicos directos por el incendio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denis Pellizzari (@pellizzaridenis)

La complejidad surge de la preocupación por la capacidad de sostener la estructura de su negocio, que involucra a muchas personas y clientes, y el esfuerzo de años de trabajo. El futuro de su operación depende de la evaluación general de los daños en el casino, la seguridad para volver a trabajar y el tiempo que tomará reanudar las actividades. Por ello, se encuentran en un estado de espera con gran incertidumbre sobre lo que sucederá.

Esperan los informes periciales

Mientras tanto, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que aún se aguardan los informes técnicos de los peritos que trabajaron en el lugar.

Las autoridades judiciales advirtieron que la elaboración de esos estudios podría demorar más de 48 horas, por lo que recién entonces se podrá avanzar con mayor precisión sobre las causas del incendio que destruyó el complejo.