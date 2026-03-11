El incendio en el casino de San Martín provocó pérdidas totales y fue controlado tras un amplio operativo

Durante los primeros minutos del incendio se vivieron momentos de tensión en San Martín

Un grave incendio generó un amplio despliegue policial y de equipos de emergencia durante la tarde de este miércoles en el departamento de San Martín , donde el casino Tótem Boulevard sufrió pérdidas totales por las llamas. Luego de un amplio operativo, los bomberos lograron controlar el fuego .

El siniestro obligó a la intervención de múltiples dotaciones de bomberos y organismos de emergencia, que trabajaron durante varias horas hasta lograr controlar el fuego y asegurar la zona .

Según informaron en un comunicado de prensa, " el incendio afectó la sala de juegos del casino y de manera parcial la zona comercial y de servicios del complejo. Mientras que Tótem Hotel & Spa no sufrió daños".

En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía , junto con Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa , además de Defensa Civil de San Martín .

Cómo comenzó el incendio

El hecho se registró alrededor de las 16, cuando testigos que circulaban por el lugar advirtieron una densa columna de humo que salía desde el interior del edificio.

incendio, casino, tótem boulevard Ante la situación, se realizó un llamado al 911, lo que activó rápidamente un operativo de emergencia Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Ante la situación, se realizó un llamado al 911, lo que activó rápidamente un operativo de emergencia con la presencia de personal policial, bomberos y equipos de Defensa Civil.

Fuego fuera de control y daños en otros sectores

Debido a la magnitud del incendio, todas las dotaciones disponibles fueron convocadas para trabajar en el lugar con el objetivo de contener las llamas y evitar su propagación.

incendio, casino totem boulevard, san martín Debido a la magnitud del incendio, todas las dotaciones disponibles fueron convocadas para trabajar en el lugar Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Sin embargo, el fuego alcanzó otros sectores del complejo, entre ellos un centro médico que funciona en el predio y que cuenta con equipos radiológicos. Por este motivo, los efectivos que participaron del operativo debieron intervenir utilizando equipos especiales de protección personal.

Por otra parte, en la cuenta oficial de Instagram del establecimiento comunicaron que el gimnasio ubicado en el lugar permanecerá cerrado. Luego, confirmaron que las instalaciones del lugar permanecerá cerradas hasta nuevo aviso.

Queremos transmitir tranquilidad: todas las personas que se encontraban en el lugar, tanto colaboradores como visitantes, se encuentran fuera de peligro Queremos transmitir tranquilidad: todas las personas que se encontraban en el lugar, tanto colaboradores como visitantes, se encuentran fuera de peligro

Evacuación y conmoción en la zona

Las personas que se encontraban dentro del establecimiento fueron evacuadas de inmediato, mientras que las autoridades montaron un amplio perímetro de seguridad en los alrededores.

incendio, casino, san martín La escena generó gran conmoción entre los vecinos de San Martín Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

La escena generó gran conmoción entre los vecinos de San Martín, y varios transeúntes registraron con sus celulares el momento en que una enorme columna de humo negro se elevaba sobre el edificio.

Durante los primeros minutos del incendio se vivieron momentos de tensión, ya que dos personas quedaron en el techo del inmueble mientras avanzaban las llamas.

Minutos después, equipos de emergencia lograron asistirlas y ayudarlas a descender de manera segura, sin que trascendieran lesiones de gravedad.

El comunicado