11 de marzo de 2026
Diego Maradona

Muerte de Diego Maradona: por qué se volvió a postergar el juicio

El Tribunal Oral N°7 de San Isidro reprogramó el debate y redujo la cantidad de audiencias semanales. Cuándo comenzará el juicio.

Entre los imputados se encuentran el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov

Sitio Andino Policiales

El juicio por la muerte de Diego Maradona fue nuevamente reprogramado y finalmente comenzará a mediados de abril, lo que implica otro retraso en el proceso judicial que busca determinar la responsabilidad de los acusados por el fallecimiento del astro del fútbol. Entre los imputados se encuentran el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Nueva fecha para el inicio del debate

Fuentes del caso confirmaron a Noticias Argentinas que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro resolvió que el juicio oral se inicie el próximo 14 de abril.

La decisión se conoció a pocos días de la fecha originalmente prevista para el comienzo del debate, que estaba fijada para el 17 de marzo. Sin embargo, en las últimas horas el tribunal dispuso postergarlo un mes.

El juicio por la muerte de Diego Maradona fue nuevamente reprogramado

Además, se modificó la dinámica de las audiencias: habrá dos sesiones semanales en lugar de tres, como se había establecido en el cronograma inicial.

Los motivos de la reprogramación

Desde el tribunal explicaron que la modificación responde principalmente a una reducción significativa en la lista de testigos que participarán del proceso.

En ese contexto, señalaron que el cambio permitirá otorgar a las partes un tiempo prudencial para reorganizar su preparación, adecuar la estrategia al nuevo esquema de prueba testimonial y planificar la presentación de los testigos.

La decisión se conoció a pocos días de la fecha originalmente prevista para el comienzo del debate

A su vez, esta reducción anticipa una posible disminución en la duración total del juicio, ya que habrá menos declaraciones durante el debate oral.

El argumento del Tribunal

En el escrito firmado por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, se destacó que la intención del cuerpo judicial ha sido desde el inicio impulsar el proceso con la mayor celeridad posible.

"El Tribunal ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que rigen el proceso penal", sostiene el documento.

No obstante, Gaig remarcó que las circunstancias del expediente pueden requerir ajustes en la planificación. Según explicó, la reprogramación busca asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio, sin afectar el plazo razonable ni las garantías del proceso.

El magistrado también subrayó que las partes intervinientes coincidieron en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto.

Una decisión dividida

La resolución del tribunal no fue unánime. La modificación del cronograma obtuvo dos votos a favor y uno en contra.

Los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani respaldaron la postergación del debate, mientras que Pablo Rolón votó en contra y se pronunció por mantener la fecha original de inicio del juicio.

