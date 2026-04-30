30 de abril de 2026
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Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

La víctima se encontraba trabajando en el campo cuando cayó de un acoplado remolcado por un tractor y sufrió un grave aplastamiento en la zona del pecho.

Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

 Por Luis Calizaya

Durante la tarde de este jueves, un adolescente sufrió un grave accidente en el interior de una finca de Tupungato. Mientras viajaba a bordo de un acoplado remolcado por un tractor, cayó y terminó aplastado en la zona del pecho. Aunque sus compañeros lo trasladaron de inmediato al hospital, la víctima permanece en estado crítico y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Grave accidente en una finca de Tupungato: los detalles del caso

Minutos después de las 16, en calle Iriarte de la localidad de El Zampal, dentro de la finca Alcaraz, se produjo el incidente. Según las primeras reconstrucciones policiales, el menor de 17 años viajaba sentado sobre un acoplado de aproximadamente 3 metros de largo por 2 de ancho, remolcado por un tractor marca Massey Ferguson 26. En ese momento, el conductor, de 49 años, escuchó gritos y detuvo la marcha.

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Al descender, encontró al joven tendido en el suelo, aplastado por las ruedas traseras del acoplado a la altura del pecho. De inmediato, compañeros de trabajo lo trasladaron a un centro de salud de la zona. Allí fue asistido por el personal médico, que diagnosticó un traumatismo cerrado torácico. Debido al dolor y para facilitar su evaluación, fue sedado y posteriormente derivado de urgencia al quirófano por un cuadro de neumotórax por aplastamiento. Permanece en estado crítico.

En cuanto al conductor, fue identificado e imputado por la Justicia. Además, se realizaron peritajes en el lugar, un croquis ilustrativo y la recolección de testimonios del hecho.

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