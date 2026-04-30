30 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

Independiente Rivadavia fue superior al conjunto venezolano, con un gol de Sebastián Villa y un hat-trick de Álex Arce en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mirá todos los detalles que dejó el partido.

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

Foto: Copa Libertadores (Vía X)
 Por Luis Calizaya

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afianza su presente histórico tras lograr otra contundente victoria en la Copa Libertadores frente a Deportivo La Guaira. Con un partido que dominó de principio a fin y un hat-trick de Álex Arce, la Lepra es más líder que nunca del Grupo C y se acerca a los octavos de final.

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Los primeros minutos de la Lepra se hicieron sentir con la intensidad de su juego ofensivo, donde Aléx Arce fue la pieza clave para generar varias oportunidades de gol. Sin embargo, el paraguayo tuvo que esperar hasta el minuto 27, cuando una asistencia aérea de Matías Fernández le permitió abrir el marcador con un cabezazo al arco venezolano.

Aunque Independiente Rivadavia dominaba como local, el conjunto visitante logró igualar a los 32 minutos. Guillermo Ortiz marcó tras un tiro de esquina y un rebote en el área que aprovechó para definir con precisión junto al ángulo.

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Pese al empate, el Azul recuperó la ventaja antes del entretiempo gracias a un penal. A los 42 minutos, Luis Casimiro Peña cometió una infracción dentro del área sobre Sebastián Villa, y el propio delantero colombiano se encargó de convertir el segundo gol para el equipo mendocino.

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Lejos de conformarse, Independiente Rivadavia volvió a golpear en cuestión de segundos. Tras el reinicio del juego, Arce selló el tercer tanto con una definición de zurda cerca del arco rival, consolidando la superioridad del equipo.

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El segundo tiempo fue una continuidad del dominio del Azul del Parque frente a Los Naranjas. A los 19 minutos, el paraguayo Arce firmó su tercer gol de la tarde tras aprovechar un balón que le quedó frente al arco, luego de un cabezazo de José Florentín, en lo que sentenció el 4 a 1 final.

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