La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afianza su presente histórico tras lograr otra contundente victoria en la Copa Libertadores frente a Deportivo La Guaira . Con un partido que dominó de principio a fin y un hat-trick de Álex Arce , la Lepra es más líder que nunca del Grupo C y se acerca a los octavos de final .

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La Lepra espera rival en su mejor momento: estos son los candidatos

Los primeros minutos de la Lepra se hicieron sentir con la intensidad de su juego ofensivo, donde Aléx Arce fue la pieza clave para generar varias oportunidades de gol . Sin embargo, el paraguayo tuvo que esperar hasta el minuto 27 , cuando una asistencia aérea de Matías Fernández le permitió abrir el marcador con un cabezazo al arco venezolano.

¡EN LO MÁS ALTO! Centro perfecto de Matías Fernández y cabezazo de Alex Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7alV8cduNU

Aunque Independiente Rivadavia dominaba como local, el conjunto visitante logró igualar a los 32 minutos. Guillermo Ortiz marcó tras un tiro de esquina y un rebote en el área que aprovechó para definir con precisión junto al ángulo.

Embed ¡PARA QUE LO FESTEJE EL PUÑADO DE HINCHAS QUE LLEGÓ HASTA MENDOZA! Bolcato no pudo hacer nada tras el remate bolbeado de Ortíz y La Guaira empata 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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Pese al empate, el Azul recuperó la ventaja antes del entretiempo gracias a un penal. A los 42 minutos, Luis Casimiro Peña cometió una infracción dentro del área sobre Sebastián Villa, y el propio delantero colombiano se encargó de convertir el segundo gol para el equipo mendocino.

Embed ¡¡VOLVIÓ A CONVERTIR Y POR #LIBERTADORES!! Potente remate de Sebastián Villa para anotar el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira... ¡Y con festejo especial!



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Lejos de conformarse, Independiente Rivadavia volvió a golpear en cuestión de segundos. Tras el reinicio del juego, Arce selló el tercer tanto con una definición de zurda cerca del arco rival, consolidando la superioridad del equipo.

Embed ¡¡¡DUPLA LETAL!!! La Guaira sacó del medio, Villa recuperó y asistió a Arce que le dio un pase a la red para el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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El segundo tiempo fue una continuidad del dominio del Azul del Parque frente a Los Naranjas. A los 19 minutos, el paraguayo Arce firmó su tercer gol de la tarde tras aprovechar un balón que le quedó frente al arco, luego de un cabezazo de José Florentín, en lo que sentenció el 4 a 1 final.

Embed ¡¡SE LLEVA LA PELOTA DE LA #LIBERTADORES!! Florentín se la bajó a Arce para que defina solo y selle su HAT-TRICK en el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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La Lepra vuelve al fútbol argentino: cuál es su próximo compromiso

Tras golear 5-1 a Gimnasia y Esgrima en el superclásico mendocino y repetir la contundencia frente a Deportivo La Guaira por la Copa Libertadores, el equipo de Berti buscará extender su racha positiva en el Torneo Apertura cuando visite a Aldosivi el próximo domingo 3 de mayo. Luego volverá a la Libertadores para recibir a Fluminense, tras el histórico Maracanazo.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones