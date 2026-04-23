23 de abril de 2026
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Copa Argentina de Fútbol

Copa Argentina: así quedó el cuadro tras los primeros clasificados a octavos

Gimnasia La Plata y Midland avanzaron y se empiezan a armar los cruces de octavos de la Copa Argentina de Fútbol. Mirá el detalle.

Midland avanzó en la dura Copa Argentina.

Midland avanzó en la dura Copa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Argentina de Fútbol empieza a entrar en zona caliente. Con los primeros clasificados a los octavos de final confirmados, el cuadro comienza a definirse y ya se perfilan los posibles cruces en una competencia que, como cada año, promete sorpresas y partidos decisivos.

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Gimnasia y Midland, los primeros en avanzar en la Copa Argentina

En el inicio de los 16avos de final, Gimnasia y Esgrima La Plata mostró su jerarquía y goleó 3-0 a Acassuso en Caseros, resolviendo el partido con autoridad en el complemento.

Por su parte, Ferrocarril Midland dio el golpe y eliminó a Deportivo Morón, metiéndose también entre los mejores del torneo y dejando en claro que la Copa vuelve a tener espacio para las sorpresas.

Un cuadro que empieza a tomar forma

Con estos resultados, la llave comienza a ordenarse y varios equipos ya se posicionan en el camino hacia los octavos.

Como suele ocurrir en la Copa Argentina, el formato elimina margen de error: un partido define todo, lo que potencia la incertidumbre y abre la puerta a cruces inesperados.

El lugar de Independiente Rivadavia en el cuadro

En este escenario, Independiente Rivadavia aparece en un segundo plano dentro del armado del cuadro, a la espera de su próximo compromiso ante Tigre, rival al que venció en la Copa pasada.

De avanzar, podría reencontrarse con River, equipo que lo eliminó en la edición pasada en los penales. Allí Sebastián Villa selló la victoria.

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Una Copa que ya entra en definición

Con los primeros clasificados y el cuadro acomodándose, la Copa Argentina empieza a mostrar su cara más competitiva. Cada partido define destinos y cada avance acerca a los equipos al objetivo de pelear por el título.

Preguntas clave sobre el cuadro de la Copa Argentina

¿Quiénes clasificaron a octavos de la Copa Argentina?

Gimnasia La Plata y Ferrocarril Midland.

¿Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina?

Comienza a definirse con los primeros clasificados y los cruces en formación.

¿Qué caracteriza a la Copa Argentina?

Es un torneo de eliminación directa donde un partido define cada cruce.

¿Independiente Rivadavia ya tiene rival confirmado?

No, todavía espera su próximo compromiso.

¿Puede haber sorpresas en el torneo?

Sí, es una de las competencias más impredecibles del fútbol argentino.

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