Copa Argentina: así quedó el cuadro tras los primeros clasificados a octavos

La Copa Argentina de Fútbol empieza a entrar en zona caliente. Con los primeros clasificados a los octavos de final confirmados, el cuadro comienza a definirse y ya se perfilan los posibles cruces en una competencia que, como cada año, promete sorpresas y partidos decisivos.
De avanzar, podría reencontrarse con River, equipo que lo eliminó en la edición pasada en los penales. Allí Sebastián Villa selló la victoria.
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Una Copa que ya entra en definición
Con los primeros clasificados y el cuadro acomodándose, la Copa Argentina empieza a mostrar su cara más competitiva. Cada partido define destinos y cada avance acerca a los equipos al objetivo de pelear por el título.
Preguntas clave sobre el cuadro de la Copa Argentina
¿Quiénes clasificaron a octavos de la Copa Argentina?
Gimnasia La Plata y Ferrocarril Midland.
¿Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina?
Comienza a definirse con los primeros clasificados y los cruces en formación.
¿Qué caracteriza a la Copa Argentina?
Es un torneo de eliminación directa donde un partido define cada cruce.
¿Independiente Rivadavia ya tiene rival confirmado?
No, todavía espera su próximo compromiso.
¿Puede haber sorpresas en el torneo?
Sí, es una de las competencias más impredecibles del fútbol argentino.