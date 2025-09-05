La Lepra se mide con Tigre en la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo

La Copa Argentina 2025 tendrá este viernes un choque vibrante en Rosario: el Club Sportivo Independiente Rivadavia se medirá con Tigre desde las 21.10 en el Coloso Marcelo Bielsa, por los cuartos de final del certamen. El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo y contará con transmisión de TyC Sports para todo el país.
Independiente Rivadavia busca un paso histórico en la Copa Argentina
Los hinchas azules acompañan con gran expectativa y sueñan con alcanzar por primera vez las semifinales del torneo más federal del fútbol argentino. El ganador se cruzará con el vencedor de River vs. Racing, serie que aún no tiene sede ni fecha confirmada.
Tigre quiere volver a ser protagonista
El Matador de Victoria, dirigido por Diego Dabove, viene de eliminar a San Lorenzo (1-0) en octavos, y anteriormente había dejado en el camino a Berazategui y Banfield. En el Torneo Clausura, Tigre cayó en su última presentación 1-0 frente al Taladro, lo que refleja la irregularidad de su presente.
El duelo en Rosario será un gran desafío para Tigre, que busca meterse por primera vez entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y levantar su temporada con un golpe anímico.
El historial reciente entre Independiente Rivadavia y Tigre
El último antecedente se dio el 21 de agosto, por la sexta fecha del Clausura: fue empate 1-1 en Buenos Aires, con goles de Maximiliano Amarfil para la Lepra y Braian Martínez de penal para Tigre, en un partido con polémico arbitraje de Luis Lobo Medina.
La síntesis del Club Sportivo Independiente Rivadavia