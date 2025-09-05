a ganar como sea

La Lepra se mide con Tigre en la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el matador por los cuartos de final de la Copa Argentina de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra quiere ganar.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Copa Argentina 2025 tendrá este viernes un choque vibrante en Rosario: el Club Sportivo Independiente Rivadavia se medirá con Tigre desde las 21.10 en el Coloso Marcelo Bielsa, por los cuartos de final del certamen. El encuentro será dirigido por Pablo Dóvalo y contará con transmisión de TyC Sports para todo el país.

vamos Azules

La Lepra juega ante Tigre en la Copa Argentina: todo lo que hay que saber del partido
El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el salto a Primera tras más de cien años de historia.
El Azul del parque

La Lepra, el ascenso a Primera y una historia de una pasión inexplicable

Los hinchas azules acompañan con gran expectativa y sueñan con alcanzar por primera vez las semifinales del torneo más federal del fútbol argentino. El ganador se cruzará con el vencedor de River vs. Racing, serie que aún no tiene sede ni fecha confirmada.

Tigre quiere volver a ser protagonista

El Matador de Victoria, dirigido por Diego Dabove, viene de eliminar a San Lorenzo (1-0) en octavos, y anteriormente había dejado en el camino a Berazategui y Banfield. En el Torneo Clausura, Tigre cayó en su última presentación 1-0 frente al Taladro, lo que refleja la irregularidad de su presente.

El duelo en Rosario será un gran desafío para Tigre, que busca meterse por primera vez entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y levantar su temporada con un golpe anímico.

El historial reciente entre Independiente Rivadavia y Tigre

El último antecedente se dio el 21 de agosto, por la sexta fecha del Clausura: fue empate 1-1 en Buenos Aires, con goles de Maximiliano Amarfil para la Lepra y Braian Martínez de penal para Tigre, en un partido con polémico arbitraje de Luis Lobo Medina.

La síntesis del Club Sportivo Independiente Rivadavia

Los resultados de la Copa Argentina de Fútbol

