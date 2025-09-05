La Lepra se mide con Tigre en la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo

La Lepra quiere ganar.

Independiente Rivadavia busca un paso histórico en la Copa Argentina La Lepra mendocina llegó a esta instancia tras eliminar a Estudiantes de Buenos Aires, Platense y Central Córdoba de Rosario, este último en San Luis. En el plano local, viene de vencer 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Clausura, y con 35 puntos en la tabla anual se mantiene en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2025.

Los hinchas azules acompañan con gran expectativa y sueñan con alcanzar por primera vez las semifinales del torneo más federal del fútbol argentino. El ganador se cruzará con el vencedor de River vs. Racing, serie que aún no tiene sede ni fecha confirmada.

Tigre quiere volver a ser protagonista El Matador de Victoria, dirigido por Diego Dabove, viene de eliminar a San Lorenzo (1-0) en octavos, y anteriormente había dejado en el camino a Berazategui y Banfield. En el Torneo Clausura, Tigre cayó en su última presentación 1-0 frente al Taladro, lo que refleja la irregularidad de su presente.

El duelo en Rosario será un gran desafío para Tigre, que busca meterse por primera vez entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y levantar su temporada con un golpe anímico. El historial reciente entre Independiente Rivadavia y Tigre El último antecedente se dio el 21 de agosto, por la sexta fecha del Clausura: fue empate 1-1 en Buenos Aires, con goles de Maximiliano Amarfil para la Lepra y Braian Martínez de penal para Tigre, en un partido con polémico arbitraje de Luis Lobo Medina. La síntesis del Club Sportivo Independiente Rivadavia Embed Los resultados de la Copa Argentina de Fútbol Embed