Lepra vs Lobo: las voces de la victoria histórica de Independiente Rivadavia en el clásico

La Lepra de Berti viene con todo.

No es casualidad ni racha: es una tendencia. Alfredo Berti volvió a ganarle el duelo a Darío Franco en el superclásico mendocino entre el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y sumó otro capítulo importante en un ciclo que ya dejó huella en el Azul, en una jornada que combinó resultado, autoridad y un mensaje claro hacia lo que viene.

"BERTI" porque después de piolarse 5a1 al lobo se fue caminando a su casa saludando a los hinchas. Tipazo. pic.twitter.com/jM3KAkI5An

Show Leproso en el clásico mendocino: goleada a Gimnasia y líder de todo lo que juega

La Súper Lepra: un equipo que hace historia en Mendoza

El antecedente más fuerte estaba fresco. Aquella final de 2023 en Córdoba, frente a Almirante Brown, había tenido a Berti celebrando el ascenso con un triunfo contundente. Este domingo, en el Gargantini, el guión fue parecido. Otra vez el técnico de la Lepra se quedó con el mano a mano , pero en un contexto todavía más pesado, con el clásico de por medio y con una goleada que amplificó la diferencia.

El propio entrenador hizo foco en la reacción del equipo. Dio a entender que, pese al golpe inicial, el equipo mantuvo la calma en un partido cargado de tensión y fue creciendo con el paso de los minutos.

Según su mirada, Independiente fue encontrando el control del juego de manera progresiva, generó situaciones antes del empate y terminó justificando lo que luego se vio en el resultado final.

Embed - HISTÓRICA GOLEADA DE LA LEPRA MENDOCINA EN EL CLÁSICO | Ind. Rivadavia 5-1 Gimnasia (M) | RESUMEN

Un grupo que empuja desde adentro

Cuando se refiere al presente, Berti insiste en un concepto: la competencia interna. Remarca que "el plantel entrena con intensidad, todos buscan un lugar y eso eleva el nivel colectivo, algo que se refleja después en la cancha".

También dejó en claro que el equipo todavía tiene margen de crecimiento, una señal que alimenta la expectativa en un momento donde los resultados acompañan.

Una construcción que viene de años

Lo que hoy muestra Independiente Rivadavia no es improvisado. Es la continuidad de un proceso que atravesó distintos momentos, desde etapas difíciles hasta logros que marcaron la historia reciente del club.

El triunfo en el clásico, con la contundencia que tuvo y en este contexto de liderazgo, funciona como una síntesis de todo ese recorrido.

Las frases de Alfredo Berti

“El equipo mostró carácter después del golpe inicial.”

“Nunca se desordenó, incluso en un clásico muy caliente.”

“Con el correr de los minutos fuimos tomando el control del partido.”

“Antes del empate ya habíamos generado varias situaciones claras.”

“La victoria se explica por la contundencia que tuvimos.”

“La competencia interna eleva el nivel del plantel.”

“Todos quieren jugar y eso se nota en cada entrenamiento.”

“Es un grupo con mezcla de experiencia y juventud que se potencia.”

“El equipo todavía tiene margen para seguir creciendo.”

“Ahora hay que enfocarse rápido en lo que viene.”

Del otro lado, un golpe que corta la racha

Para Darío Franco, la tarde dejó un sabor opuesto. Llegaba con buenos resultados y sin derrotas, pero el clásico lo frenó. En su análisis, marcó que "el partido cambió a partir de una jugada puntual que terminó condicionando el desarrollo", en referencia a la expulsión.

Además, reconoció que "su equipo no logró sostener la intensidad ni imponerse en los duelos individuales, y que el resultado terminó reflejando lo que pasó en la cancha".

Darío Franco

Preguntas clave sobre el triunfo de la Lepra

¿Quién ganó el duelo entre Alfredo Berti y Darío Franco?

Alfredo Berti volvió a imponerse en el clásico mendocino.

¿Cuándo se habían enfrentado antes?

En 2023, en la final por el ascenso, donde también ganó Berti.

¿Por qué es importante este triunfo?

Porque reafirma el ciclo de Berti y se da en un clásico con goleada incluida.

¿Cómo explicó Berti la victoria?

Destacó la reacción del equipo tras empezar perdiendo y el control que fue tomando con el paso de los minutos.

¿Qué dijo Darío Franco tras la derrota?

Reconoció que su equipo fue superado, que perdió intensidad y que el resultado fue justo.