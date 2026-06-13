13 de junio de 2026
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Alex Arce

Histórico: Álex Arce debutó en el Mundial 2026 y la Lepra suma otro hito deportivo

El goleador de Independiente Rivadavia ingresó a los 17 minutos del complemento, cuando su Selección caía 3 a 0 ante Estados Unidos. Igualó una marca de 92 años para el fútbol de Mendoza.

Alex Arce (frente) participó en el gol de Paraguay ante Estados Unidos.

Alex Arce (frente) participó en el gol de Paraguay ante Estados Unidos.

 Por Luis Calizaya

El Club Sportivo Independiente Rivadavia sumó un nuevo hito deportivo este viernes, cuando se plegó a una lista exclusiva que solo integraban Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima. Se dio en el partido entre Paraguay y Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo 2026. Es que en el duelo disputado en Los Ángeles ingresó en el combinado sudamericano el delantero Alex Arce, integrante del plantel leproso que compite en la Primera División Argentina.

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Los otros dos fueron Constantino Urbieta Sosa y Roberto Irañeta, quienes fueron titulares en la derrota de la Selección Argentina ante su par de Suecia por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial de Italia 1934. El mediocampista del Tomba y el puntero del Lobo disputaron los 90 minutos del único duelo que disputó el combinado albiceleste en ese certamen, que no tuvo fase de grupos, sino directamente playoffs.

Arce, con sus treinta minutos en campo, metió a la Lepra en el selecto grupo que —hasta hoy— ocupaban bodegueros y mensanas.

Cómo fue el debut de Alex Arce en el Mundial 2026

El entrenador argentino de Paraguay, Gustavo Alfaro, dispuso el ingreso del delantero de Independiente a los 62 minutos en lugar de Antonio Sanabria, cuando la Albirroja caía 3 a 0 y era superada en todos los sectores del campo por el seleccionado norteamericano, dirigido por el también argentino Mauricio Pochettino.

El 9 de la Lepra tuvo un más que positivo ingreso, ya que en una de las primeras pelotas que tocó, su acción fue decisiva para que su equipo descuente el marcador. El centrodelantero peleó un bochazo dividido cerca del área local, ganó ante dos defensores y cedió a Julio Enciso, quien terminó asistiendo a Mauricio Magalhaes, el autor del tanto paraguayo.

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Si bien no alcanzó para que los guaraníes dieran vuelta el marcador (terminó 4 a 1 en contra), el goleador leproso tuvo un buen ingreso y seguramente sea tenido en cuenta por Alfaro para los otros dos duelos que le restan a Paraguay en el torneo.

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