1 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Una victoria de oro: Godoy Cruz venció 3 a 1 a Ferro y extendió su racha ganadora

Como visitante y frente al líder de la Zona A, Godoy Cruz consiguió un gran triunfo que lo deja bien posicionado de cara a sus próximos compromisos en el Gambarte. Reviví todos los goles.

El Tomba suma tres victorias al hilo en la B nacional.

El Tomba suma tres victorias al hilo en la B nacional.

Foto: Prensa Godoy Cruz
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba afrontó una exigente visita ante Ferro Carril Oeste, líder de la Zona A de la Primera Nacional 2026. Aunque el partido se presentó cuesta arriba, el Expreso mostró su mejor versión y se impuso por 3 a 1 para volver a ubicarse en puestos de Reducido.

El triunfo, además, le permite afrontar con mayor tranquilidad las próximas dos fechas del campeonato, que disputará como local en el estadio Feliciano Gambarte, incluida la esperada presentación frente a Deportivo Maipú.

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba visita al líder de la Primera Nacional

El Tomba llega entonado después de vencer 2-1 a Central Norte de Salta en el estadio Feliciano Gambarte. Martín Pino y Matías Ramírez anotaron los goles del conjunto mendocino, mientras que Elías Calderón descontó para el equipo salteño.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Pablo De Muner alcanzó los 31 puntos y se ubica en la séptima posición de la Zona A. Además, cuenta con un partido menos que varios de sus competidores directos.

Godoy Cruz intentará prolongar su recuperación y acercarse a los primeros lugares de la tabla. Antes del triunfo frente a Central Norte, el Expreso había superado 1-0 a Defensores de Belgrano, con un gol de Benjamín Schamine.

Cómo llega el Club Ferro Carril Oeste al partido

Ferro continúa en lo más alto de la Zona A con 43 unidades, producto de 13 victorias en 22 presentaciones. El Verdolaga conserva el liderazgo pese al duro golpe sufrido en la última jornada.

El conjunto de Caballito viene de caer por 4-0 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano. Mateo Levato, Juan Cruz Esquivel, Franco Toloza y Leandro Peña Biafore, en contra, marcaron los tantos del Gallo.

La goleada interrumpió una extensa racha positiva de Ferro, que acumulaba 11 encuentros sin derrotas y se había consolidado como uno de los principales candidatos al ascenso.

De esta manera, ambos equipos buscarán una recuperación importante: Ferro intentará dejar atrás su peor caída del campeonato, mientras que Godoy Cruz irá por un resultado que le permita afianzarse en los puestos de clasificación al Reducido.

El antecedente entre el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba y el Club Ferro Carril Oeste

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 14 de marzo en el estadio Feliciano Gambarte, por la quinta fecha del campeonato. En aquella oportunidad, Godoy Cruz se impuso por 2-1, con goles de Vicente Poggi y Nahuel Ulariaga. Franco García marcó el descuento para el conjunto porteño.

El Expreso buscará repetir aquella actuación, aunque esta vez deberá hacerlo como visitante y frente al líder de la zona.

Godoy Cruz afrontará así una de las pruebas más exigentes de la temporada ante un rival que, pese a su reciente goleada en contra, continúa comandando la Zona A y mantiene intactas sus aspiraciones de regresar a Primera División.

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