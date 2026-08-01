1 de agosto de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima recibe a Unión por la tercera fecha del Clausura

El equipo de Darío Franco jugará este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El encuentro será transmitido por ESPN Premium.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima recibe a Unión en el Parque.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima recibe a Unión en el Parque.

Foto: Prensa Gimnasia de Mendoza

El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y será transmitido por ESPN Premium. El Lobo buscará recuperarse ante su público después de la derrota sufrida frente a San Lorenzo.

Cómo llega el Club Atlético Gimnasia de Mendoza

El conjunto dirigido por Darío Franco comenzó el Torneo Clausura con una victoria por 1-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en condición de local. Sin embargo, en su segunda presentación perdió el invicto al caer por 1-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El delantero Rodrigo Auzmendi marcó el único gol del partido.

Luego del encuentro, Franco expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales y aseguró que no fueron sancionadas dos infracciones dentro del área.

“Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales: uno a Módica, que lo agarran de la camiseta después de un saque lateral, y otro después de un córner a Nacho Sabatini”, sostuvo el entrenador. De esta manera, Gimnasia suma tres puntos sobre seis posibles y buscará volver al triunfo para mantenerse entre los protagonistas de la Zona A.

Club Atlético Unión llega con más descanso

Unión, dirigido por Leonardo Madelón, disputó solamente un partido en el inicio del campeonato. En la primera fecha empató 2-2 ante Platense, como visitante, con goles de Juan Pablo Ludueña y Cristian Tarragona, este último de penal.

El Tatengue no jugó la segunda jornada frente a Lanús, debido a que el equipo granate tuvo competencia internacional. Ese encuentro fue reprogramado para el jueves 6 de agosto.

El conjunto santafesino llegará así con mayor descanso, aunque también con menor ritmo de competencia que el equipo mendocino. Además, Unión incorporó recientemente a Ignacio Malcorra, quien aparece entre las alternativas para integrar el equipo titular en Mendoza.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo en febrero de 2026, cuando Unión se impuso 4-0 en Santa Fe por el Torneo Apertura. Previamente, Gimnasia había vencido 2-1 al Tatengue en la Copa Argentina 2024.

Ahora, el Lobo intentará hacerse fuerte nuevamente en el Legrotaglie para alcanzar los seis puntos y recuperarse rápidamente del traspié sufrido en el Nuevo Gasómetro.

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