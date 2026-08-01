Juan Román Riquelme fue crítico tras la clasificación de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"

Luego de la sufrida clasificación del Club Atlético Boca Juniors ante O’Higgins por la Copa Sudamericana , Juan Román Riquelme fue crítico con el rendimiento del equipo y apuntó contra las distracciones defensivas que estuvieron cerca de provocar la eliminación.

El conjunto chileno ganó 1-0 en el estadio El Teniente de Rancagua e igualó 1-1 el resultado global. Finalmente, el Xeneize se impuso 4-3 en la definición por penales y avanzó a los octavos de final del torneo continental.

Desde el hotel donde se encontraba concentrada la delegación, Riquelme analizó el gol recibido y cuestionó la desconcentración que permitió que O’Higgins llevara la serie a los penales. “No te pueden hacer un gol de lateral” , sentenció el presidente de Boca, quien consideró que el plantel deberá corregir esos detalles para evitar nuevas complicaciones.

La jugada ocurrió a los 72 minutos . Luego de un lateral enviado directamente al área, Nicolás Figal rechazó la pelota hacia el centro y Francisco González aprovechó el rebote para marcar con un potente zurdazo.

Riquelme sostuvo que el problema no estuvo relacionado con la confianza o el estado anímico de los futbolistas, sino con una distracción puntual. “A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas”, expresó el dirigente.

Juan Román Riquelme valoró la clasificación por penales

Pese a sus críticas, el presidente destacó la importancia de continuar en competencia y consideró que el triunfo puede ayudar al equipo a recuperar seguridad.

También resaltó la actuación de Álvaro Montero, quien contuvo el remate de Luis Alberto Pavez durante la definición. Para Riquelme, la intervención del arquero puede ser importante para que gane confianza en los próximos partidos.

El Xeneize había ganado 1-0 el encuentro de ida disputado en La Bombonera, pero no pudo sostener la diferencia en Chile. Tras igualar la serie, necesitó de los penales para asegurar su clasificación.

El cansancio y las bajas que preocupan al Club Atlético Boca Juniors

Riquelme también se refirió al exigente calendario que afrontará el plantel durante agosto, con partidos cada pocos días por el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

El dirigente pidió paciencia con el proceso de Rodolfo Arruabarrena, quien asumió recientemente como entrenador y todavía continúa conociendo al plantel. Además, mencionó las ausencias de Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Carlos Palacios, jugadores que considera importantes dentro del equipo.

Desde la dirigencia entienden que será difícil mantener un rendimiento elevado durante diez partidos consecutivos, especialmente si el cuerpo técnico no puede contar con todos los futbolistas disponibles.

¿El Club Atlético Boca Juniuors buscará otro centrodelantero?

La lesión de Adam Bareiro volvió a abrir la posibilidad de que Boca incorpore un nuevo atacante antes del cierre del mercado de pases. El club realizó consultas por David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini, aunque las negociaciones no avanzaron debido a las condiciones económicas planteadas por sus equipos.

Riquelme aseguró que la dirigencia intentará responder a las necesidades del entrenador, pero aclaró que cualquier incorporación dependerá también de posibles salidas del plantel.

Según explicó, Boca ya había cubierto varios pedidos de Arruabarrena, entre ellos la llegada de un lateral derecho, un arquero y un delantero con determinadas características. Sin embargo, las lesiones modificaron el panorama.

Boca ya piensa en Newell’s

Debido a las tormentas que afectaron a Rancagua, Boca no pudo entrenarse con normalidad este viernes. Los titulares realizaron tareas regenerativas en el hotel, mientras que el resto del plantel trabajó bajo techo.

La delegación tenía previsto viajar directamente hacia Rosario para continuar con la preparación del partido frente a Newell’s, que se disputará este domingo 2 de agosto, desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa.

Arruabarrena realizaría algunas modificaciones, aunque no planifica una rotación masiva. El objetivo será administrar las cargas sin descuidar un partido en el que Boca buscará su primera victoria en el Torneo Clausura.

En la Copa Sudamericana, el próximo rival será Deportivo Recoleta de Paraguay. El primer encuentro de los octavos de final se disputará en La Bombonera, mientras que la revancha será como visitante.