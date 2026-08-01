Fórmula 1 2026: balance de la primera mitad de temporada, con Antonelli líder y Colapinto en caída libre

La Fórmula 1 se fue de vacaciones con una imagen que resume toda la primera mitad del año: Kimi Antonelli subiendo a un podio en Hungría sin haber sido, ni de cerca, el más rápido de la carrera. Ganó Lando Norris . Escoltó Max Verstappen . Y aun así, el que sigue durmiendo con la corona puesta es el italiano de Mercedes, que a los 19 años lidera el campeonato de pilotos con 219 puntos.

Esa escena —un líder que ya no domina, pero que sigue líder— es la que define el receso de verano de la Fórmula 1 2026 . Antonelli llegó a mitad de año con seis victorias y seis poles, el mejor arranque de un piloto joven en la historia de la categoría. Durante el primer tercio del campeonato pareció que la lucha por el título se iba a definir sola: ganaba casi todos los fines de semana, clasificaba adelante y administraba las carreras con una madurez que sorprendió incluso a su propio equipo. Ese dominio inicial fue el que le permitió construir la ventaja que hoy lo sostiene arriba de la tabla, más allá de que el rendimiento del auto haya empezado a nivelarse con el resto de la parrilla.

Pero en Hungaroring no pudo pelear el triunfo: fue Norris quien capitalizó el abandono de su compañero Oscar Piastri para firmar su primer triunfo del año, mientras Verstappen metía a Red Bull de lleno en la pelea. La ventaja de Antonelli sobre su nuevo escolta, Lewis Hamilton ( Ferrari ), sigue siendo amplia —50 puntos— pero el margen de error, por primera vez en el año, empezó a sentirse más chico. Lo que viene ahora, con el parate de por medio, es la primera gran prueba de carácter para el joven piloto de Mercedes : sostener el liderazgo sin ser, necesariamente, el más veloz cada domingo.

En el campeonato de Constructores el panorama es parecido al de pilotos: hay un líder claro, pero la distancia con los perseguidores se achica carrera a carrera. Mercedes cierra la primera mitad del año con 379 unidades, un colchón que en marzo parecía insalvable y que hoy, con Ferrari sumando 307 y McLaren 218, ya no permite relajarse. La consistencia de Antonelli , sumada a un Russell que aporta puntos con regularidad aunque sin pelear victorias, fue la que sostuvo esa diferencia durante buena parte del semestre.

La Scuderia, sin título de pilotos desde 2007, fue la única escudería que le plantó cara a Mercedes de manera regular durante toda la primera mitad del año. El resurgir de Hamilton con los colores rojos —después de una temporada de adaptación más compleja de lo esperado— fue una de las noticias más comentadas del semestre, y hoy lo tiene como escolta directo de Antonelli en la pelea individual. McLaren, en cambio, tuvo un arranque más discreto de lo que el equipo esperaba tras dominar gran parte de 2025, pero cierra el semestre en clara alza: el triunfo de Norris en Hungría llega justo antes del parate y funciona como un envión anímico para toda la estructura de cara a la segunda mitad.

La pesadilla de Colapinto en su primera temporada completa

Del lado argentino, la primera temporada completa de Franco Colapinto en Alpine no encuentra el rumbo. Lejos de los puntos en Hungaroring, el piloto de Pilar acumula tres carreras seguidas sin sumar, y su compañero Pierre Gasly tampoco logra despegar. Es un contraste durísimo con la ilusión que había generado su ascenso a piloto titular, después de haber sido suplente el año pasado y de haberse ganado el asiento a fuerza de actuaciones que ilusionaron a todo un país.

El problema, más que individual, parece ser de auto: Alpine llega al receso como una de las escuderías más golpeadas del año, sin ritmo de clasificación y con muy poca capacidad de recuperación en carrera. Para un piloto que necesita mostrar resultados en su primer año como titular, ese contexto complica el análisis: separar lo que depende de Colapinto de lo que depende del equipo se va a volver central en las próximas fechas, sobre todo de cara a la definición de line-ups para 2027. La pausa de verano llega, en ese sentido, en el peor momento posible para el pilarense, que necesitaba estirar la racha positiva y no un parate para digerir tres carreras en blanco.

On the grid at the #HungarianGP pic.twitter.com/fNaVnuTxD5 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 31, 2026

El antecedente que ilusiona a los perseguidores

La historia de la Fórmula 1 tiene un antecedente que conviene recordar antes de sacar conclusiones apuradas: en 2012, Sebastian Vettel llegó a estar 42 puntos abajo de Fernando Alonso a mitad de temporada y terminó coronándose campeón en la última vuelta de la última carrera.

Con aquella definición quedó, por otras cosas, como uno de los Mundiales más parejos de la historia moderna de la categoría, con cinco ganadores distintos en las primeras siete carreras, y terminó decidiéndose por apenas tres puntos.

You want drama?!



Look no further than the final race of 2012! #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/mprrHuIwpS — Formula 1 (@F1) November 10, 2021

Las diferencias se cierran rápido cuando los autos están parejos, y esta temporada —con el cambio de reglamento técnico más grande en años, motores híbridos al 50% y aerodinámica completamente nueva— viene demostrando exactamente eso. Cada actualización que traen los equipos a boxes puede mover el orden de manera drástica, algo que ya se vio en Hungría con la reaparición de McLaren en la pelea por victorias. Ese contexto de reglamento nuevo es, justamente, el que le da entidad al paralelismo con 2012: cuando todos empiezan de cero técnicamente, ninguna ventaja está garantizada hasta el final.

¿Alcanza el colchón de Antonelli para bancar una Mercedes que ya no es la más rápida en todos los circuitos? ¿Tiene Norris el ritmo para sostener una pelea de veintitantas carreras? ¿Puede Colapinto dar vuelta una temporada que se le complicó desde el arranque? El Mundial se toma un mes de descanso, pero se abre justo cuando parecía sentenciado.

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