Sitio Andino y Radio Andina, cumplen 16 años con una Mendoza protagonista

Hay aniversarios que se cuentan en años. Otros se miden en historias, en desafíos, en decisiones difíciles, en madrugadas frente a una noticia urgente y en kilómetros recorridos para llegar hasta el lugar donde algo importante está sucediendo.

Este 1 de agosto, Sitio Andino y Radio Andina cumplen 16 años. Es una fecha que nos invita a mirar hacia atrás, pero, sobre todo, a reafirmar hacia dónde queremos seguir avanzando.

Durante estos años cambiaron las formas de informarnos, las plataformas, las tecnologías y los hábitos de las audiencias. Cambió Mendoza, cambió el país y también el mundo. Sin embargo, hay algo que permanece intacto: nuestra convicción de que el periodismo es un servicio esencial para la comunidad.

Informar no consiste solamente en contar qué pasó. Informar implica verificar, contextualizar, escuchar todas las voces, explicar una realidad compleja y aportar elementos para que cada persona pueda comprender la actualidad y pensar con claridad.

Estar donde está la noticia

En estos 16 años atravesamos elecciones, crisis, transformaciones sociales, pandemia, incendios, temporales, accidentes, conflictos, celebraciones populares y acontecimientos que marcaron la historia reciente de Mendoza.

En momentos de alegría, acompañamos las fiestas departamentales, la Vendimia, los logros deportivos, el crecimiento de nuestros emprendedores y el desarrollo de las actividades que movilizan a la provincia.

Estuvimos en las calles, en los barrios, en las rutas, en las escuelas, en los hospitales, en las comisarías, en los tribunales, en las canchas, en las bodegas, en las fincas y en cada comunidad que necesitó ser escuchada.

Muchas veces informar significó salir de madrugada, recorrer varios kilómetros, trabajar bajo la lluvia, el frío o el calor y permanecer durante horas en el lugar de los hechos. Significó dejar de lado compromisos personales y familiares porque había una comunidad esperando ser visibilizada.

Detrás de cada noticia publicada y de cada información transmitida hubo siempre personas comprometidas con una tarea que no conoce horarios.

Una Mendoza grande y federal

Este medio desde el inicio definió una línea periodística fundamental: Mendoza debía ser contada en toda su dimensión territorial.

Hablar de la provincia de Mendoza es hablar de cada uno de sus departamentos, distritos y localidades. Es la historia de quienes viven lejos de los centros urbanos. Es la realidad del productor que espera el agua, del docente que viaja kilómetros para llegar a una escuela rural, del trabajador que sostiene una economía regional, del comerciante que abre cada mañana, del empresario que invierte, del estudiante que busca una oportunidad y de las familias que construyen comunidad.

Por eso, el federalismo para nosotros nunca fue solamente una palabra. Fue —y continúa siendo— una forma de hacer periodismo.

Vivimos una época atravesada por la velocidad, la sobreinformación, las redes sociales, los rumores, las fake news y la circulación permanente de contenidos. En ese escenario, el periodismo profesional tiene una responsabilidad todavía mayor. No alcanza con ser los primeros. No alcanza con reproducir una declaración. Debemos comprender su contexto, chequearla y explicar sus consecuencias.

En este era que define la inteligencia artificial, las herramientas son bienvenidas para potenciar nuestro trabajo, pero no debemos olvidar que nunca reemplaza el criterio, la ética ni la responsabilidad profesional. Nuestro deber es verificar y validar cada dato antes de publicar.

De igual modo no alcanza con perseguir una tendencia. Tenemos que identificar cuáles son los temas que verdaderamente afectan la vida de las personas que habitan nuestra provincia.

Una historia construida por muchas personas

Sitio Andino y Radio Andina son el resultado de equipos de trabajo que aportaron su talento, su tiempo y su compromiso. Algunos estuvieron desde el comienzo, otros se fueron sumando a lo largo del camino, pero cada uno dejó una parte de su historia dentro de estos medios.

También son el resultado de nuestros lectores y oyentes. De quienes nos eligen cada mañana, nos escuchan mientras trabajan o viajan, ingresan a nuestras plataformas, comparten una publicación, envían una denuncia, acercan una historia o nos señalan cuando consideran que debemos revisar algo.

La confianza no se exige ni se hereda. Se construye todos los días y puede perderse con una sola decisión equivocada. Por eso la cuidamos, la valoramos y trabajamos permanentemente para estar a la altura de esa responsabilidad.

Crecer sin perder nuestra esencia

En estos 16 años incorporamos nuevas plataformas, lenguajes y formas de contar.

El diario digital se integró con la radio, la televisión, el streaming, las redes sociales y las transmisiones en vivo. La noticia dejó de tener un único formato y comenzó a expresarse a través de textos, audios, videos, fotografías, entrevistas y coberturas en tiempo real.

Nos adaptamos porque entendemos que el periodismo debe evolucionar junto con su audiencia. Pero adaptarnos nunca significó abandonar nuestra esencia.

La tecnología es una herramienta. La velocidad es una exigencia. Los nuevos formatos son una oportunidad. Sin embargo, el centro de nuestro trabajo sigue siendo el mismo: las personas y las historias que atraviesan a Mendoza.

Queremos crecer, innovar y llegar cada vez más lejos, pero siempre con una premisa irrenunciable: la credibilidad se encuentra por encima de cualquier número, tendencia o resultado inmediato.

Gracias por estos 16 años

Este aniversario pertenece a todos los que formaron y forman parte de esta historia.

A quienes confiaron en el proyecto cuando todavía era una idea. A quienes sostuvieron su crecimiento. A quienes trabajan cada día para mantenerlo en marcha. A las fuentes que responden, a las instituciones que abren sus puertas y, especialmente, a cada lector, oyente y ciudadano que nos permite ingresar a su vida cotidiana.

Gracias por elegirnos. Gracias por exigirnos. Gracias por acompañarnos durante estos 16 años.

Hoy celebramos el camino recorrido, pero también renovamos nuestro compromiso de siempre: informar, acompañar y tener a Mendoza siempre como protagonista.

Quiénes hacemos Sitio Andino

Tomás Almuna, Mike Bartoluce, Natalia Mantineo, Florencia Gaspari, Soledad Maturano, Celeste Funes, Juan Strappazzon, Florencia Bartolucci, Giulina Pierucci, Pablo Segura, Chiara Pierrini, Soledad Blat, Analía Martín, Daniel Cano, Cecilia Zabala, Claudia Fernández, Sergio Rosales y Cristian Lozano. Foto: Cristian Lozano

Luis Calizaya, Gastón Valderrama, Pablo Pérez, Mabel Cirona, Facundo La Rosa, Florencia Bartolucci, Sofía Pons y Analía Martín.

Tomás Almuna, Florencia Gaspari, Gastón Valderrama, Mike Bartoluce y Giuliana Pierucci. Foto: Cristian Lozano

Parte del equipo del turno tarde de Sitio Andino Foto: Cristian Lozano