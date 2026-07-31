31 de julio de 2026
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Provincia de Mendoza

Llega el finde y en Mendoza hay de todo: estos son los eventos más destacados

Este fin de semana, Sitio Andino te invita a descubrir tres imperdibles de la agenda cultural de Mendoza para disfrutar, salir y compartir.

Llega el finde y en Mendoza hay de todo: estos son los eventos más destacados

Llega el finde y en Mendoza hay de todo: estos son los eventos más destacados

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, disfrutar y compartir.

La agenda cultural de Mendoza llega con propuestas para todos los gustos

La Ciudad de Mendoza ofrecerá una nueva edición de Astroturismo: Constelaciones de Invierno, una propuesta gratuita que invita a disfrutar de una jornada de observación del cielo con telescopios y a descubrir las principales constelaciones de la temporada. La actividad se desarrollará el viernes 31 de julio, a las 18:30, en la Terraza Jardín Mirador.

Por otro lado, el ciclo Cine Terror proyectará Babadook (2014), la reconocida película de terror psicológico dirigida por Jennifer Kent, que narra la historia de una madre y su hijo perseguidos por una inquietante presencia vinculada a un misterioso libro. La función será gratuita y comenzará el viernes 31 de julio, a las 21:00, en el Microcine Municipal de la Ciudad de Mendoza.

Además, la Nave Cultural será escenario de "El Necio", un espectáculo que rinde homenaje a la música de Silvio Rodríguez con un recorrido por sus canciones más emblemáticas y otras menos conocidas de su repertorio. El show comenzará el sábado 1 de agosto, a las 21:30, y requerirá entrada paga.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana con una variada agenda cultural, ideal para disfrutar de propuestas diferentes y compartir en familia, con amigos o en pareja.

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