Mendoza realizó el primer Hackathón de Minería Urbana con más de 60 estudiantes

Con la participación de más de 60 estudiantes, se realizó el primer Hackathón de Minería Urbana, una iniciativa del Ministerio de Energía y Ambiente , a través de la Dirección de Minería , que buscó promover la innovación, la economía circular y el desarrollo de soluciones para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

La apertura, en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, estuvo encabezada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, junto al director de Minería, Jerónimo Shantal , quienes destacaron la importancia de incorporar a las nuevas generaciones en la búsqueda de soluciones para uno de los principales desafíos ambientales vinculados al crecimiento del consumo tecnológico.

Los jóvenes que participaron pertenecen a las escuelas Capitán José Daniel Vázquez, Nº 4037 "Homero Manzi", Nº 4-029 "General San Martín" y del Instituto de Educación Superior (Insutec).

La ministra explicó que la minería urbana propone una nueva mirada sobre los recursos minerales presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos que llegan al final de su vida útil y agregó: "La minería urbana no consiste en extraer nuevamente recursos primarios, sino en aprovechar aquellos materiales que ya fueron utilizados y que, con un tratamiento adecuado, pueden volver a tener valor. Lo que hoy puede convertirse en un pasivo ambiental también puede transformarse en un activo para la economía circular ".

Además, destacó que este tipo de iniciativas permite comprender la estrecha relación entre la minería, la energía y la vida cotidiana. "Una vez que somos conscientes de eso, también nos hacemos responsables de cómo aprovechamos esos recursos y de cómo capturamos el mayor valor posible de aquello que utilizamos para vivir mejor".

Por su parte, Shantal remarcó que la minería urbana representa una oportunidad para reincorporar minerales a la cadena productiva y generar nuevas soluciones a partir de recursos que ya existen. "Ustedes tienen esa oportunidad: imaginar mecanismos que permitan reutilizar materiales, incorporarlos nuevamente al sistema productivo y generar un impacto positivo para el ambiente y para las próximas generaciones", expresó.

Los jóvenes fueron desafiados para encontrar soluciones para los residuos electrónicos. Prensa Gobierno de Mendoza

Cuatro desafíos para construir soluciones

La jornada comenzó con una presentación de la Asociación Civil Traperos de Emaús Mendoza, organización dedicada a la recuperación y reutilización de residuos, que compartió su experiencia en el tratamiento de RAEE y, el impacto ambiental y social de esta actividad. Luego, los participantes trabajaron en equipos sobre cuatro desafíos vinculados con:

La logística de los residuos electrónicos,

El desarrollo social,

La legislación vigente y,

Las estrategias de comunicación y concientización ciudadana.

"Además de la creatividad, uno de los aspectos centrales que evaluamos es la viabilidad de las propuestas. Buscamos ideas que puedan transformarse en soluciones concretas para mejorar la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos", señaló el coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, Javier Frías.

Las propuestas elaboradas durante el hackathón serán sistematizadas por el equipo organizador como insumo para continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas con la economía circular, la minería urbana y la gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Mendoza.

El objetivo es lograr el aprovechamiento de materiales reciclables. Prensa Gobierno de Mendoza

Aprender, proponer y transformar

La docente Rocío Fabiola Marra, de las escuelas técnicas Homero Manzi y Capitán José Daniel Vázquez, destacó el valor pedagógico de este tipo de experiencias, especialmente por tratarse de una temática aún poco conocida.

"Hay mucho desconocimiento sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros mismos tuvimos que investigar para participar y descubrir cómo funcionan los sistemas de recuperación y reciclaje. Es muy importante que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico e investiguen más allá de las herramientas tecnológicas", sostuvo.

Los estudiantes también valoraron la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a problemáticas reales. Agustín, alumno del Colegio Capitán José Daniel Vázquez, señaló que el hackathón permitió comprender el impacto ambiental que generan estos residuos y la importancia de darles un tratamiento adecuado. "Como técnicos químicos conocemos muchos materiales y compuestos, pero no siempre analizamos qué sucede cuando dejan de utilizarse. Esta experiencia nos ayuda a entender esa otra parte y a pensar soluciones”.

En tanto, Lautaro, también estudiante de esa institución, destacó que la minería urbana puede contribuir a reducir la extracción de nuevos recursos mediante la recuperación de materiales presentes en los residuos electrónicos. "Estamos empezando a generar mayor conciencia desde nuestra generación. Tenemos que investigar más sobre el origen de estos materiales y encontrar formas de reutilizarlos para cuidar el ambiente".

La jornada contó con la participación de dos organizaciones referentes en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Mendoza: la Asociación Civil Traperos de Emaús Mendoza y Reciclarg, que integró el jurado encargado de evaluar las propuestas elaboradas por los estudiantes.