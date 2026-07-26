Minería y petróleo: el gran desafío que enfrenta Mendoza para acompañar el crecimiento de estas industrias

La minería y el desarrollo de Vaca Muerta incrementarán la demanda de transporte de cargas en los próximos años. Imagen generada con IA

Mientras el Gobierno nacional apuesta a que Vaca Muerta, la minería y el agro expliquen buena parte del crecimiento económico de los próximos años, un informe que comenzó a circular entre gobernadores advierte que el principal desafío ya no pasa solo por atraer inversiones, sino por contar con rutas, ferrocarriles, puertos y pasos fronterizos capaces de absorber el fuerte incremento del transporte de cargas que generarán estas industrias.

Entre las provincias mencionadas en el informe al que accedió el sitio Ámbito, aparece Mendoza, y señala como desafíos las demoras y cierres climáticos del Paso Internacional Cristo Redentor , la imposibilidad de utilizar el Paso Pehuenche para cargas generales y la obra paralizada de la Ruta Nacional 40 entre Mendoza y San Juan .

El informe habla de que se proyecta un fuerte incremento del movimiento de cargas asociado al crecimiento de la minería.

En el caso del litio , estima que la producción pasará de 73.000 toneladas a 450.000 toneladas en 2035 , mientras que los insumos necesarios crecerán de 1,2 millones a 2,9 millones de toneladas .

Para el cobre, en tanto, prevé que hacia 2030 será necesario transportar 3,9 millones de toneladas de producción y 1,5 millones de toneladas de insumos, una demanda logística que hoy prácticamente no existe, pero que cobrará relevancia a medida que avancen los proyectos mineros.

Ese escenario resulta especialmente relevante para Mendoza, donde en los últimos años comenzaron a avanzar proyectos de cobre que podrían modificar la matriz productiva de la provincia.

Cinco problemas estructurales

El trabajo identifica cinco grandes desafíos para la infraestructura argentina:

el deterioro y la saturación de los principales corredores viales;

la lentitud de los pasos fronterizos para el comercio exterior;

los accesos congestionados a los puertos exportadores;

la baja utilización del ferrocarril y del transporte multimodal;

la falta de definiciones sobre activos estratégicos como la Hidrovía y la red ferroviaria de cargas.

En el caso mendocino, además de Cristo Redentor y la Ruta Nacional 40, el informe también menciona el corredor ferroviario San Martín, considerado estratégico para el desarrollo de la minería.

Esto es clave ya que se espera un fuerte incremento del transporte de cargas que proyecta la economía. Según el relevamiento, que cita Ámbito, el sistema logístico argentino deberá pasar de movilizar unos 128 millones de toneladas anuales a casi 194 millones hacia 2035, impulsado por el crecimiento del litio, el cobre, los hidrocarburos y una producción agropecuaria que también seguirá expandiéndose.

Vaca Muerta también pone presión sobre la infraestructura

El informe dedica uno de sus capítulos al crecimiento de Vaca Muerta y advierte que la expansión de la actividad petrolera incrementará de manera significativa la demanda logística.

Solo para abastecer los desarrollos no convencionales será necesario transportar 20 millones de toneladas de insumos hacia 2029, frente a los 7 millones de toneladas actuales. En ese contexto, el documento señala que la infraestructura existente no alcanza para acompañar ese crecimiento y remarca la ausencia de una conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Neuquén que permita reducir costos y aliviar la presión sobre las rutas.

El relevamiento también pone el foco sobre el deterioro de corredores estratégicos para la actividad petrolera, como las rutas nacionales 22 y 151, utilizadas por buena parte de la logística de Vaca Muerta. En Río Negro, esa situación derivó en un reclamo formal al Gobierno nacional y aceleró las negociaciones para que la provincia asuma la administración de esos corredores.

El informe plantea un desafío común para las provincias productoras: contar con una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de sectores que demandarán cada vez más transporte de cargas.

Mendoza ya dio un paso con las rutas nacionales

En ese contexto, Mendoza es una de las provincias que ya avanzó en acuerdos con el Gobierno nacional para asumir la administración de rutas nacionales, una herramienta que le permitirá intervenir en tareas de conservación y mantenimiento mediante un esquema de concesiones.

Mientras que otros gobernadores apuestan a avanzar en acuerdos similares para que la infraestructura permita el desarrollo estratégico.