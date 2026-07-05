Litio: por qué este mineral puede convertir a Mendoza en un nuevo actor de la transición energética

Minería en Mendoza: la Legislatura aprobó la DIA para la exploración en las Salinas El Diamante.

La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Don Luis , ubicado entre San Rafael y Malargüe , no significa que Mendoza comenzará a producir litio de manera inmediata. Lo que habilita es el inicio de la exploración, una etapa clave para responder las preguntas que definirán el futuro del proyecto: el potencial de litio , en qué cantidad, con qué calidad y si su explotación resulta comercialmente viable .

Sin embargo, el avance legislativo representa un paso importante para una provincia que ya consolidó su desarrollo en el cobre con PSJ Cobre Mendocino y que ahora busca abrirse camino en otro de los minerales más demandados del planeta .

Si las tareas exploratorias arrojan resultados positivos, Mendoza podría convertirse en una nueva productora de litio y sumarse al mapa de uno de los recursos estratégicos para la transición energética.

El litio es un metal liviano que durante décadas tuvo aplicaciones industriales limitadas, como la fabricación de grasas lubricantes para la industria automotriz, vidrios especiales o medicamentos. Pero su historia cambió por completo con la aparición de las baterías recargables de ion-litio.

Hoy es uno de los componentes fundamentales de las baterías que alimentan teléfonos celulares, computadoras, herramientas eléctricas y, sobre todo, los vehículos eléctricos que buscan reemplazar a los motores de combustión, e incluso recursos como vidrios, cerámicas, industria farmacéutica, entre otros. .

Es por esto que en los últimos años ha crecido de manera exponencial el interés expresado por distintos países extranjeros, y empresas mineras privadas y multinacionales.

Su importancia va incluso más allá del transporte. El litio también es indispensable para almacenar la energía generada por parques solares y eólicos, permitiendo que esa electricidad pueda utilizarse cuando no hay sol o viento.

Por esa razón se lo considera uno de los minerales estratégicos de la economía del siglo XXI.

El litio es un metal liviano que está siendo requerido por el mundo para la transición energética.

El mineral que todos quieren

A medida que los países buscan reducir el uso del petróleo, el gas y el carbón para disminuir las emisiones de carbono, la demanda mundial de litio no deja de crecer. Diversos organismos internacionales proyectan que el consumo del mineral aumentará más de un 400% hacia 2040, impulsado por la electrificación del transporte y las metas de neutralidad de carbono.

Junto con el cobre, el litio se convirtió en una materia prima indispensable para fabricar las tecnologías que sostendrán la transición hacia energías más limpias.

Ese escenario también modificó el tablero geopolítico. China domina actualmente la producción mundial de baterías, mientras que Estados Unidos y Europa buscan asegurar el acceso a nuevas fuentes de litio para reducir esa dependencia. También países de Medio Oriente comenzaron a invertir en proyectos vinculados a este recurso.

El litio se ha convertido en un recurso estratégico debido a su importancia en la tecnología moderna.

En ese contexto, Argentina aparece como uno de los grandes protagonistas.

Argentina y el "triángulo del litio"

Argentina integra, junto con Bolivia y Chile, el denominado "triángulo del litio", una región que concentra el 60% de los recursos mundiales de este mineral.

Actualmente existen proyectos en producción y desarrollo principalmente en Jujuy, Salta y Catamarca, aunque otras provincias comenzaron a avanzar en tareas de exploración, entre ellas Mendoza.

El Gobierno nacional impulsa la llegada de inversiones para posicionar al país como un proveedor estratégico de minerales críticos para la economía verde.

Ese interés incluso despertó la atención de grandes compañías internacionales. El empresario Elon Musk, fundador de Tesla, manifestó públicamente en distintas oportunidades la importancia de asegurar el abastecimiento de litio para sostener la fabricación masiva de baterías para vehículos eléctricos.

¿Cómo puede encontrarse litio en Mendoza?

El proyecto Don Luis, impulsado por la empresa local Jarillal S.A. junto con la australiana Ampere Lithium, está orientado a buscar sales de litio en las Salinas del Diamante, ubicadas en el distrito El Nihuil, entre San Rafael y Malargüe.

El área de estudio supera las 234.000 hectáreas y ahora ingresará en la etapa exploratoria.

El proyecto Don Luis se extiende entre San Rafael y Malargüe.

El litio puede encontrarse en dos tipos principales de depósitos. El primero son los salares, donde el mineral está disuelto en salmueras subterráneas. El segundo corresponde a rocas pegmatíticas, formaciones geológicas muy antiguas que contienen minerales ricos en litio. En el sur mendocino, el interés está puesto precisamente en las salinas.

Por eso, durante la exploración se realizarán estudios geológicos, perforaciones y análisis de laboratorio para determinar la concentración del recurso.

Cómo se extrae el litio de un salar

Si la exploración confirma la existencia de reservas económicamente explotables, el método más utilizado es el denominado proceso evaporítico. Consiste en extraer la salmuera y conducirla hacia grandes piletones donde el agua se evapora naturalmente gracias a la radiación solar.

A medida que avanza la evaporación, distintas sales van precipitando hasta concentrar el litio. Posteriormente se realizan procesos químicos que permiten obtener carbonato de litio, el producto que luego utilizan las industrias para fabricar baterías.

No es un procedimiento rápido. Desde el inicio de la evaporación hasta la obtención del producto final pueden transcurrir entre 18 y 24 meses, dependiendo de la composición química del salar y de las condiciones climáticas.

Qué puede significar Don Luis para Mendoza

La exploración recién podrá comenzar tras la sanción de la DIA por la Legislatgura y será la que determine si el recurso posee la calidad y el volumen necesarios para justificar una inversión minera.

Sin embargo, el potencial económico es importante. Según los impulsores del proyecto, una eventual explotación podría generar alrededor de 400 empleos directos y cerca de 2.000 puestos de trabajo indirectos, además de incorporar a Mendoza a una industria que hoy concentra gran parte de las inversiones mineras del mundo.