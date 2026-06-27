Vanadio: el mineral estratégico que apareció junto al uranio y el cobre en Huemul y que gana protagonismo por la transición energética

Jaguar Uranium encontró indicios de uranio, cobre y vanadio en el histórico proyecto Huemul, en Malargüe.

La noticia de que Jaguar Uranium encontró indicios de uranio, cobre y vanadio en el histórico proyecto Huemul , en Malargüe , puso sobre la mesa un mineral poco conocido para el público, pero cada vez más importante para la industria mundial. Otra de las oportunidades para la minería mendocina.

La empresa informó que recolectó 200 muestras de roca en los sectores más prometedores del yacimiento y que las observaciones de campo son consistentes con la presencia de estos tres minerales. Ahora será el análisis de laboratorio el que confirme la ley y la continuidad de la mineralización.

Mientras el uranio y el cobre suelen concentrar la atención, el vanadio también despierta interés por tratarse de un mineral considerado estratégico para la industria siderúrgica y, cada vez más, para la transición energética.

El vanadio es un metal de transición , identificado con el símbolo químico V y número atómico 23. En la naturaleza rara vez aparece en estado puro y normalmente forma parte de distintos minerales o se obtiene como subproducto de la explotación de otros metales, especialmente del hierro y, en algunos casos, del uranio.

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En el caso de Huemul, no resulta llamativo que aparezca asociado al uranio y al cobre. De hecho, Jaguar ya había señalado al presentar su plan de exploración que se trata de un distrito con mineralización polimetálica del tipo uranio-vanadio-cobre, un modelo geológico conocido en distintas partes del mundo.

¿Para qué sirve?

Hoy, cerca del 85% del vanadio producido en el mundo termina en la industria del acero.

Con pequeñas cantidades de este metal se fabrican aceros mucho más resistentes, livianos y duraderos, utilizados en:

estructuras para edificios y puentes;

caños para petróleo y gas;

herramientas industriales;

ejes, engranajes y componentes automotrices;

infraestructura ferroviaria;

industria aeroespacial.

Su incorporación mejora la resistencia al desgaste, la corrosión y la fatiga, por lo que es un insumo muy valorado por la siderurgia.

El nuevo mercado: las baterías para almacenar energía

Aunque la siderurgia sigue siendo su principal destino, el crecimiento más interesante del vanadio aparece en otro sector: el almacenamiento de energía.

huemul I En la naturaleza el vanadio rara vez aparece en estado puro y normalmente forma parte de distintos minerales o se obtiene como subproducto de la explotación de otros metales.

En los últimos años comenzaron a expandirse las baterías de flujo redox de vanadio (VRFB), una tecnología diseñada para almacenar grandes cantidades de electricidad generada por parques solares y eólicos.

A diferencia de las baterías de litio, estas no están pensadas para vehículos eléctricos sino para estabilizar redes eléctricas, almacenar energía durante varias horas y acompañar el crecimiento de las energías renovables.

Entre sus ventajas se destacan una vida útil que puede superar los 20 años, la posibilidad de realizar miles de ciclos de carga sin una degradación significativa y un menor riesgo de incendio respecto de otras tecnologías.

Un mineral considerado estratégico

El avance de la transición energética hizo que distintos países incorporaran al vanadio dentro de sus listas de minerales críticos o estratégicos, debido a su importancia para la industria y la seguridad energética.

Al mismo tiempo, la producción mundial está concentrada en pocos países, principalmente China, Rusia y Sudáfrica, que reúnen la mayor parte de la oferta global. Esa concentración explica el creciente interés por desarrollar nuevos proyectos en otras regiones del mundo.

¿Qué significa el hallazgo en Huemul?

Por ahora, Jaguar fue prudente. La empresa aclaró que las observaciones realizadas durante la campaña de campo son únicamente visuales y que todavía no es posible sacar conclusiones sobre la calidad o el potencial económico del depósito.

geologo

Las 200 muestras recolectadas ya fueron enviadas a laboratorio y serán esos ensayos los que determinarán si la presencia de uranio, cobre y vanadio tiene continuidad, qué concentración presenta cada mineral y si el proyecto posee potencial para avanzar hacia etapas más avanzadas de exploración.

De confirmarse esos resultados, Huemul sumaría un nuevo componente estratégico a un distrito que ya era conocido por su historia vinculada al uranio y que ahora también podría posicionarse como una fuente potencial de minerales clave para la industria y la transición energética.