BHP desembarca en Mendoza: la mayor productora de cobre del mundo se asocia con Kobrea para explorar en Malargüe

BHP, la mayor productora de cobre del mundo, firmó un acuerdo con la canadiense Kobrea para avanzar en la exploración de proyectos de cobre en MDMO.

La minería mendocina sumó este miércoles un nuevo respaldo internacional. BHP , considerada la mayor productora de cobre del mundo, anunció un acuerdo con la canadiense Kobrea Exploration Corp. para desarrollar tareas de exploración en proyectos ubicados en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) , una de las zonas donde la provincia concentra sus principales expectativas de crecimiento del sector.

La alianza representa un nuevo paso para Kobrea, que en los últimos meses se convirtió en una de las compañías junior con mayor avance en las tareas de exploración en Mendoza . Según informó la empresa, el convenio fue firmado con BHP Metals Exploration , la división encargada de identificar y desarrollar nuevas oportunidades mineras para el grupo.

El convenio establece una primera etapa con un pago único de US$ 3 millones por parte de BHP a Kobrea y un compromiso de financiar al menos US$ 5 millones en trabajos de exploración durante los primeros dos años. En ese período, la operadora de los proyectos seguirá siendo Kobrea.

Una vez finalizada esa fase, BHP tendrá la posibilidad de seleccionar hasta cuatro proyectos para avanzar mediante un esquema conocido como earn-in, que le permitirá adquirir una participación mayoritaria a cambio de financiar nuevas inversiones.

Si decide ejercer esa opción, la empresa podrá invertir US$ 40 millones en cada proyecto, lo que elevaría el compromiso potencial hasta US$ 160 millones en exploración. Al finalizar ese proceso, ambas compañías conformarán una sociedad conjunta, con BHP controlando el 75% y Kobrea conservando el 25% de participación.

La minería mendocina suma un nuevo jugador de peso mundial.

Siete proyectos en el sur de Mendoza

Kobrea posee los derechos para adquirir el 100% de participación en siete proyectos ubicados en el sudoeste mendocino, que en conjunto abarcan más de 733 kilómetros cuadrados. Según la empresa, las propiedades presentan potencial para descubrir depósitos de cobre tipo pórfido y cobre-oro.

Los trabajos realizados hasta el momento permitieron identificar áreas con alteración hidrotermal, anomalías geoquímicas de cobre, oro y molibdeno, además de otras características geológicas consideradas favorables para este tipo de yacimientos.

Un respaldo para la exploración en Mendoza

El director ejecutivo de Kobrea, James Hedalen, calificó el acuerdo como un "hito transformador" para la compañía y aseguró que la llegada de BHP refleja la confianza tanto en el potencial geológico de Malargüe como en el trabajo técnico realizado hasta ahora.

Desde la empresa destacaron que la alianza permitirá combinar el conocimiento geológico desarrollado por Kobrea en Mendoza con la experiencia técnica y la capacidad financiera de una de las compañías mineras más importantes del mundo.

La incorporación de BHP se produce en un contexto en el que Mendoza busca consolidar la exploración de cobre como uno de los ejes de su estrategia minera, especialmente en el Malargüe Distrito Minero Occidental, donde distintos proyectos avanzan en sus campañas de exploración.