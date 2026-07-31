31 de julio de 2026
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Sitio Andino
Petróleo

El petróleo desplazó al maíz y la soja y ya es el principal producto de exportación de Argentina

Por primera vez, el crudo encabezó el ranking de las ventas externas del país durante el primer semestre de 2026. El crecimiento de Vaca Muerta impulsó un cambio histórico en la matriz exportadora argentina.

Por primera vez, el petróleo supera al maíz y la soja en las exportaciones argentinas
Por primera vez, el petróleo supera al maíz y la soja en las exportaciones argentinas
Por Sitio Andino Energía

El petróleo crudo alcanzó un hito histórico para la economía argentina. Durante el primer semestre de 2026 se convirtió en el principal producto de exportación del país, desplazando a dos tradicionales motores del comercio exterior como el maíz y la soja.

Un cambio impulsado por Vaca Muerta

El salto del petróleo en el ranking exportador refleja la transformación que atraviesa la industria energética argentina en los últimos años, impulsada principalmente por el crecimiento de la producción no convencional en Vaca Muerta.

El aumento sostenido de la extracción permitió incrementar los volúmenes exportados y posicionar al crudo por encima de productos históricamente asociados al perfil exportador argentino, como el maíz y el complejo sojero.

Este cambio también consolida al sector de hidrocarburos como uno de los pilares del ingreso de divisas, en un contexto en el que la Argentina busca fortalecer su balanza comercial mediante mayores exportaciones de energía.

El agro sigue siendo clave

Aunque el petróleo lideró el ranking por producto individual, el complejo agroexportador mantiene un peso determinante dentro del comercio exterior argentino.

Las exportaciones vinculadas a la soja, el maíz, el trigo y sus derivados continúan representando una porción significativa de las ventas externas y siguen siendo una de las principales fuentes de ingreso de dólares para el país.

Sin embargo, el desempeño del petróleo marca un cambio de tendencia que refleja la creciente importancia del sector energético dentro de la economía nacional.

Un dato con impacto para Mendoza

Si bien el crecimiento de las exportaciones petroleras está fuertemente vinculado al desarrollo de Vaca Muerta, el nuevo escenario también resulta relevante para provincias productoras como Mendoza.

La provincia viene impulsando una estrategia para recuperar la actividad hidrocarburífera mediante nuevas licitaciones de áreas, la extensión de concesiones y la reactivación de inversiones en exploración y producción, con el objetivo de aumentar su participación en el mercado energético nacional.

El protagonismo que ganó el petróleo en las exportaciones argentinas refuerza las expectativas sobre el potencial de desarrollo del sector y el rol que podrían tener las provincias productoras en esta nueva etapa.

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