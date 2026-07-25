A dónde están los principales proyectos mineros de Argentina y qué minerales predominan

En medio de un fuerte impulso de la actividad, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) lanzó una plataforma para conocer los proyectos a lo largo del país. De acuerdo al sitio, el mineral que más se busca explotar es el litio .

La plataforma se basa en la información de los reportes técnicos de los proyectos relacionados a la Cámara o en la proporcionada por las empresas. Además, destaca que en los proyectos mineros vigentes "predominan los minerales relacionados con la electromovilidad y energías limpias : litio , seguido por el cobre. Un escalón por debajo: oro y plata. También se registraron proyectos de: uranio , fluorita y potasio ".

Mientras en la Patagonia se concentran los proyectos relacionados al uranio y la fluorita , en el oeste del país abundan los relacionados al cobre y el oro, especialmente en Mendoza, San Juan y algunos en La Rioja . En cambio, en el norte argentino, la mayoría de las inversiones están destinadas al desarrollo minero del litio , dado que esta zona es parte del denominado "Triángulo del Litio" , conformado por Chile, Bolivia y Argentina .

El litio es uno de los minerales fundamentales para la producción de baterías que se utilizan en celulares, computadoras, herramientas y, especialmente en vehículos eléctricos . A nivel mundial, se busca implementar aún más el uso de este tipo de autos para reemplazar los de combustión.

Cómo se distribuyen los proyectos mineros en el territorio argentino

Para los 71 proyectos en el catálogo de la CAEM se necesitan inversiones por $55.420 millones de dólares y las iniciativas se encuentran en las siguientes etapas:

26 en exploración inicial,

15 en exploración avanzada,

3 en Evaluación Económica Preliminar (PEA),

7 en prefactibilidad,

9 en factibilidad,

3 en construcción,

8 en expansión.

A su vez, según los datos de la CAEM, Salta concentra la mayor cantidad de proyectos mineros, con 21; seguido por Catamarca, con 15; y San Juan, con 11. Por su parte, la provincia de Mendoza alberga 6 desarrollos mineros:

PSJ Cobre Mendocino (Prefactibilidad),

Pehuenche Oriental y otros (Exploración inicial),

Sierra Azul (Exploración inicial),

Pan American Silver (Exploración inicial),

Potasio Río Colorado (Factibilidad),

Corcovo (Exploración inicial).

Si bien en Mendoza hay más iniciativas mineras en vías de prospección o exploración, estos son los proyectos que la CAEM incluye en su catálogo de inversiones. De esta manera, la provincia se ubica en el quinto lugar a nivel nacional, detrás de Jujuy, San Juan, Catamarca y Salta.