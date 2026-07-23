23 de julio de 2026
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Sergio Uñac

Sergio Uñac explicó en Aconcagua Radio su proyecto para proteger las economías regionales

Sergio Uñac dio detalles en Aconcagua Radio sobre su proyecto para blindar a las economías regionales como sector estratégico.

Sergio Uñac explicó en Aconcagua Radio su proyecto para proteger las economías regionales.
Sergio Uñac explicó en Aconcagua Radio su proyecto para proteger las economías regionales.
Por Aconcagua Radio

Sergio Uñac, exgobernador de San Juan y senador nacional, explicó en Aconcagua Radio de qué se trata su proyecto para blindar a las economías regionales como sector estratégico. El legislador se encuentra en la provincia de Mendoza con una agenda que incluye reuniones con dirigentes del PJ, referentes del sector privado y una visita a Malargüe.

Uñac defendió la iniciativa que presentó recientemente en el Congreso para crear un régimen permanente de promoción y desarrollo de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas (pymes), con el objetivo de sostener el empleo y mejorar la competitividad del sector.

Según explicó, las pymes representan el 98% de las empresas empleadoras del país, generan el 77% del empleo privado y concentran la mitad del trabajo asalariado registrado. Por eso, consideró que atraviesan una situación crítica y requieren herramientas específicas para sostener la actividad.

"Toma la vitivicultura, que atraviesa una situación gravísima. Empresas o bodegas en convocatoria, con despidos de trabajadores, algunas en venta, otras cerrando, despidiendo a trabajadores que se han formado en estas empresas, por falta de rentabilidad, bajo consumo, exceso de importaciones", explicó el senador sobre el proyecto.

También dijo que se basa en otras economías regionales como "el algodón, el tomate, el tomate para industria, la madera, la hierba mate, el tel, el fiso, la fruta de carozo, la fruta de pepita, que tiene que ver también con lo que se produce en Mendoza".

Economía regional: ejes del proyecto

Entre las principales medidas de su propuesta, Uñac destacó el reconocimiento institucional de las economías regionales, la creación de un consejo asesor para diseñar políticas públicas y definir prioridades de infraestructura, beneficios fiscales y un esquema de incentivos para la contratación de jóvenes de entre 18 y 24 años.

En este último caso, propuso reducir en un 100% las contribuciones patronales durante el primer año de contratación, un 70% el segundo y un 50% el tercero. Además, planteó la creación de un fondo permanente de financiamiento para las economías regionales

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio

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