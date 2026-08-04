Foro de minería en Mendoza: ambiente, desarrollo e integración regional

El desarrollo de la minería en Argentina y Mendoza se discutira en una universidad de esta ciudad

La demanda global de minerales estratégicos , con el cobre y el litio en el centro de la escena, coloca a la Argentina (y en particular a Mendoza) ante la posibilidad concreta de consolidar un nuevo motor de crecimiento: la gran minería . El camino hacia la explotación de estos recursos exige saldar antes un debate histórico que atraviesa a las sociedades.

Conscientes de los infundados prejuicios y tensiones que suelen rodear a la actividad extractiva, desde la Universidad de Congreso decidieron tomar la iniciativa para acercar posiciones y promover la difusión y el debate activo de una actividad que se volvió imprescindible para la vida moderna y el desarrollo.

A partir del 19 de agosto (con la mecanica de un encuentro mensual), la institución pondrá en marcha un foro orientado a debatir los pilares de una transición energética responsable , con encuentros mensuales que se extenderán hasta noviembre y retomarán su agenda el año próximo. «Hay voces a favor, voces en contra, muchos prejuicios y tabúes, y creo que el papel de la academia es ingresar en ese debate con nuestro aporte», explica Rey Tamariz , responsable de este nuevo espacio de diálogo, académico de la casa de estudios y profesor titular de Investigación de Mercados y de Logística.

El objetivo central es generar un ámbito de sinergia y rigor científico que ofrezca a las nuevas generaciones una visión integral sobre los verdaderos beneficios y eventuales perjuicios de la industria. Los encuentros convocarán a toda la cadena de actores involucrados: funcionarios de los gobiernos provinciales de San Juan, Neuquén y el norte argentino (responsables de explicar el rol del Estado frente a los controles y las reglas de juego) y empresas privadas encargadas de aportar capital, tecnología e innovación. La agenda abarcará desde el análisis exhaustivo de la cadena de valor minera hasta los marcos jurídicos vigentes.

A diferencia de naciones con una extensa y pesada tradición extractiva, el incipiente desarrollo minero en Argentina y Mendoza presenta una ventaja inestimable: la oportunidad de diseñar una industria sana y moderna desde sus propios cimientos.

El especialista apela a una metáfora urbana que conoce bien, ya que además es empresario gastronómico, para ilustrar el escenario: «Cuando el polo gastronómico de la avenida Arístides Villanueva dio sus primeros pasos, los emprendedores debieron adaptar sus restaurantes a viejas infraestructuras de barrio, con cocinas oscuras y deficiente ventilación. Hoy, en cambio, los locales de categoría se construyen desde cero, contemplando cada necesidad operativa, tecnológica y de confort».

Una dinámica idéntica aplica al sector minero.

Mientras otros países de la región, como Perú, Chile o Bolivia, enfrentan el costoso desafío de adecuar sus viejas infraestructuras a las exigencias de la nueva minería global, el desarrollo local puede planificarse desde el día uno con los más altos estándares de cuidado ambiental y responsabilidad social.

La experiencia minera de Perú

En esta curva de aprendizaje, la experiencia de los países vecinos resulta un insumo ineludible. En octubre, el foro dedicará un panel especial al caso de Perú, un actor de peso que encarna un ejemplo paradójico a nivel internacional. La historia minera peruana (que Tamariz conoce de cerca, porque es oriundo de ese país y allí se formó académicamente) hunde sus raíces en la orfebrería de las culturas preincas, fue luego explotada por incas y españoles, y experimentó un salto cualitativo formidable en las últimas décadas. Esto se logró en gran medida al incorporar el vasto know-how chileno (líder en ingeniería, software y uso eficiente del agua) y al entablar un vínculo estrecho con potencias como Canadá y Australia. Gracias a esta modernización, la gran minería explica hoy el 60 % de las exportaciones del país andino y sostiene una moneda sólida y robustas reservas en su Banco Central.

El modelo peruano arrastra, no obstante, un severo déficit en materia de seguridad jurídica y estabilidad política. Los constantes recambios presidenciales y la debilidad de las instituciones impidieron la consolidación de planes sociales a largo plazo. Esa orfandad estatal es el caldo de cultivo que permite la proliferación de la minería ilegal y artesanal, un sector que suele operar al margen de cualquier normativa ambiental.

Subsanar estas asimetrías institucionales será uno de los mayores retos para la nueva administración encabezada por la presidenta Keiko Fujimori.

Un foro académico para discutir y difundir la minería comienza este mes en una casa de estudios universitaria de Mendoza

Las capacidades industriales de Mendoza

Mendoza no empieza con las manos vacías: cuenta con un tejido industrial preparado para capitalizar el boom de los minerales. De cara a los paneles planificados para el año próximo, el foro pondrá el foco en las capacidades instaladas de la provincia, que ostenta un histórico desarrollo metalúrgico representado por firmas emblemáticas como Taimsa. Los especialistas coinciden en que existe una ventana inmejorable para que las empresas proveedoras de la industria petrolera realicen una transición rápida y natural hacia el nuevo ecosistema minero. Para articular ese engranaje, la academia ya avanza en la coordinación con la Cámara de Servicios Mineros y otras entidades empresariales del sector.

Una alianza estratégica regional

La visión de fondo, con todo, trasciende los límites provinciales. La apuesta de máxima del foro, que ya comenzó a coordinarse con el consulado de Chile al amparo del convenio binacional vigente, apunta a conformar una cuádruple alianza estratégica entre la Argentina, Chile, Perú y Bolivia.

El propósito es que la región logre interactuar ante el mundo como un bloque unificado, y que la naciente minería mendocina (junto al desarrollo ya consolidado en San Juan y en el norte del país) se nutra de las fortalezas históricas de sus vecinos andinos. Una política de Estado indispensable para dejar atrás los tabúes y transformar la riqueza que yace bajo tierra en prosperidad real y tangible.