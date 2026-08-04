ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026

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Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 4 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Julio - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026. Julio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de julio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 11 de agosto.

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de agosto Fechas de cobro ANSES agosto 2026: consultá el calendario completo Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Documentos terminados en 0: 10 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4: 14 de agosto

Documentos terminados en 5: 18 de agosto

Documentos terminados en 6: 19 de agosto

Documentos terminados en 7: 20 de agosto

Documentos terminados en 8: 21 de agosto

Documentos terminados en 9: 24 de agosto Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 25 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 31 de agosto Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4: 14 de agosto

Documentos terminados en 5: 18 de agosto

Documentos terminados en 6: 19 de agosto

Documentos terminados en 7: 20 de agosto

Documentos terminados en 8: 21 de agosto

Documentos terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de agosto

Documentos terminados en 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2: 12 de agosto

Documentos terminados en 3: 13 de agosto

Documentos terminados en 4: 14 de agosto

Documentos terminados en 5: 18 de agosto

Documentos terminados en 6: 19 de agosto

Documentos terminados en 7: 20 de agosto

Documentos terminados en 8: 21 de agosto

Documentos terminados en 9: 24 de agosto Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el martes 11 de agosto al 11 de septiembre de 2026

: todos los documentos desde el martes 11 de agosto al 11 de septiembre de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 24 de agosto al 11 de septiembre de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 24 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto Desempleo Plan 2 Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 11 de agosto. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.