4 de agosto de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026

ANSES sigue con el pago de las Asignaciones de Pago Único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas iniciadas el mes pasado.

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 4 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Julio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.
  • Julio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de julio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 11 de agosto.

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de agosto

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de agosto

Fechas de cobro ANSES agosto 2026: consultá el calendario completo

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el martes 11 de agosto al 11 de septiembre de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 24 de agosto al 11 de septiembre de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 24 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Desempleo Plan 2

  • Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 11 de agosto.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

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