La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 4 de agosto. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este martes 4 de agosto de 2026
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Julio - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.
Julio - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 11 de agosto de 2026.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 2
El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de julio, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 11 de agosto.
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de agosto
Fechas de cobro ANSES agosto 2026: consultá el calendario completo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0: 10 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4: 14 de agosto
Documentos terminados en 5: 18 de agosto
Documentos terminados en 6: 19 de agosto
Documentos terminados en 7: 20 de agosto
Documentos terminados en 8: 21 de agosto
Documentos terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 25 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 26 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 27 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 28 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0: 10 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4: 14 de agosto
Documentos terminados en 5: 18 de agosto
Documentos terminados en 6: 19 de agosto
Documentos terminados en 7: 20 de agosto
Documentos terminados en 8: 21 de agosto
Documentos terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 10 de agosto
Documentos terminados en 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2: 12 de agosto
Documentos terminados en 3: 13 de agosto
Documentos terminados en 4: 14 de agosto
Documentos terminados en 5: 18 de agosto
Documentos terminados en 6: 19 de agosto
Documentos terminados en 7: 20 de agosto
Documentos terminados en 8: 21 de agosto
Documentos terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 11 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 12 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 13 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 14 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 18 de agosto
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Primera quincena: todos los documentos desde el martes 11 de agosto al 11 de septiembre de 2026
Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 24 de agosto al 11 de septiembre de 2026
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 10 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: 24 de agosto
Documentos terminados en 2 y 3: 25 de agosto
Documentos terminados en 4 y 5: 26 de agosto
Documentos terminados en 6 y 7: 27 de agosto
Documentos terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Desempleo Plan 2
Julio: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de julio al 11 de agosto.