El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI para ampliar la producción de litio en Catamarca

El Gobierno nacional aprobó el ingreso de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro al RIGI.

El Gobierno nacional aprobó el ingreso de la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, perteneciente a la empresa surcoreana Posco, contempla una inversión directa de US$ 547 millones .

El emprendimiento está ubicado en la zona limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca y tiene como objetivo ampliar la capacidad de procesamiento de recursos minerales de la compañía en la región.

La aprobación técnica permitirá avanzar con la construcción de nuevas instalaciones destinadas a alcanzar una capacidad de producción de 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio .

De acuerdo con los datos técnicos del plan de inversión, una vez que la planta alcance su funcionamiento pleno podría generar exportaciones por más de US$ 300 millones anuales .

Desde la Secretaría de Economía indicaron que esta nueva etapa permitirá fortalecer la cadena productiva del litio y diversificar la oferta industrial de Posco en la Argentina.

La compañía ya produce hidróxido de litio en el país y, con la ampliación de Sal de Oro, sumará también la elaboración de carbonato de litio. Ambos compuestos son utilizados principalmente como insumos para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos.

Posco busca ampliar su producción de litio

La incorporación de la segunda etapa de Sal de Oro al RIGI permitirá que la empresa coreana consolide su presencia en la minería argentina y aumente las exportaciones de derivados de litio procesados.

Desde el Gobierno destacaron que tanto el carbonato como el hidróxido de litio son productos de alto valor agregado y que su elaboración puede contribuir a incrementar el ingreso de divisas al país.

El RIGI fue creado para promover inversiones de gran escala mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.