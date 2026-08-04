Mendoza tiene más de 1,3 millones de hectáreas en manos extranjeras y crece el debate por ampliar el límite legal

La discusión sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras volvió a instalarse en la agenda nacional y Mendoza aparece como una de las provincias donde el tema adquiere mayor relevancia. Según los datos actuales, el 9,06% de la superficie provincial pertenece a propietarios extranjeros, lo que equivale a más de 1,3 millones de hectáreas.

Con ese porcentaje, Mendoza ocupa el cuarto lugar entre las provincias con mayor nivel de extranjerización de tierras rurales , detrás de Salta , Misiones y San Juan . Sin embargo, el promedio provincial esconde una realidad más compleja en algunos departamentos, donde la participación de propietarios extranjeros se acerca al límite vigente del 15% establecido por la legislación nacional.

Según datos del Gobierno de la Nación , Malargüe encabeza el listado con el 14,7% de su territorio en manos extranjeras, muy cerca del tope permitido. Le siguen:

La situación genera especial atención debido a las características de los territorios involucrados . En Malargüe se concentran importantes recursos petroleros, gasíferos, mineros, hídricos y turísticos , además de una amplia superficie cordillerana.

Las Heras también posee áreas consideradas estratégicas por albergar sectores de frontera, pasos internacionales, reservas naturales y zonas de montaña. En tanto, General Alvear y San Martín forman parte de regiones clave para la producción agrícola y el desarrollo económico de Mendoza.

En ese contexto, distintos sectores advierten que una eventual ampliación del límite de extranjerización debería contemplar las particularidades de cada territorio y no aplicar un criterio uniforme para todas las hectáreas rurales. El planteo sostiene que no representa el mismo valor estratégico una tierra destinada a actividades de baja incidencia económica que otra ubicada sobre reservas de agua, minerales, hidrocarburos o en áreas fronterizas.

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El panorama nacional

A nivel país, aproximadamente el 4,97% del territorio argentino se encuentra actualmente en manos extranjeras, lo que representa cerca de 13,2 millones de hectáreas. La cifra también alimenta el debate sobre la necesidad de modificar la normativa vigente. Con un límite nacional fijado en el 15%, todavía existe un amplio margen antes de alcanzar el tope establecido por la ley.

Por ese motivo, algunos especialistas y sectores políticos cuestionan la urgencia de elevar ese límite al 25%, al considerar que los datos actuales no evidencian una saturación del cupo permitido para la compra de tierras por parte de extranjeros.

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El eje de la discusión, sostienen, ya no pasa únicamente por la cantidad de hectáreas disponibles, sino por la ubicación y el carácter estratégico de los recursos naturales asociados a esos territorios, especialmente en provincias como Mendoza, donde conviven actividades productivas, reservas hídricas, minería, energía y zonas de frontera.