La DGE capacita a docentes de secundaria para acompañar a alumnos con discapacidad

La DGE capacita a sus docentes para acompañar a alumnos con discapacidad. Imagen creada con IA

Con la idea de garantizar el derecho a la educación, la Dirección General de Escuelas puso en marcha la propuesta de formación "Educación inclusiva y derechos de las personas con discapacidad" . La iniciativa está orientada a brindar a los docentes herramientas concretas para acompañar las trayectorias escolares de los alumnos que requieren apoyos específicos.

La capacitación, que otorga puntaje docente , concibe la inclusión desde una perspectiva de derechos. A lo largo del trayecto formativo, se propone que los asistentes puedan identificar y eliminar barreras para el aprendizaje , adaptar los entornos de enseñanza y construir estrategias pedagógicas acordes a las características e intereses de cada estudiante.

DGE brinda estrategias a docentes para crear aulas más inclusivas. Imagen generada con IA

"Fortalecer la formación docente en inclusión significa brindar herramientas para que cada estudiante pueda desarrollar su trayectoria educativa con los apoyos que necesita. Queremos que nuestros docentes cuenten con conocimientos y estrategias concretas para transformar las aulas en espacios donde la diversidad sea reconocida y donde todos puedan aprender", remarcó Mariela Ramos, directora de Educación Superior de la provincia.

El programa académico contempla el abordaje del marco normativo vigente, incluyendo la Ley de Educación Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las resoluciones del Consejo Federal de Educación referidas a las trayectorias escolares y la certificación de estudiantes.

La capacitación otorga puntaje docente a los participantes.

Asimismo, la formación enfatiza la aplicación práctica de los conocimientos en la vida cotidiana de las escuelas. Entre sus contenidos centrales se destacan:

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): estrategias para contemplar distintas formas de aprender y participar en clase.

Configuraciones de apoyo: diseño de respuestas educativas accesibles y adaptadas a las necesidades individuales.

Evaluación y trayectoria integral: criterios para el seguimiento del aprendizaje y el cuidado del recorrido escolar del alumnado.

Trabajo colaborativo: espacios de intercambio profesional, reflexión conjunta y retroalimentación pedagógica.

Se propone que los asistentes puedan identificar y eliminar barreras para el aprendizaje. Imagen creada con IA

Inscripción y cronograma de cursado

En esta primera etapa, la convocatoria está destinada exclusivamente a docentes del Nivel Secundario.

Fecha de inscripción: hasta el 24 de agosto, completando el formulario en línea disponible en la plataforma oficial de la DGE.

Modalidad de cursado: virtual, con 8 encuentros sincrónicos que se dictarán los días sábados, complementados con actividades en aula virtual.

Inicio: 29 de agosto.

Por su parte, las autoridades confirmaron que durante septiembre se habilitará una segunda cohorte dirigida a docentes del Nivel Primario, garantizando así la extensión de esta herramienta formativa a los distintos niveles del sistema educativo provincial.