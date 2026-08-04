4 de agosto de 2026
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Dirección General de Escuelas

La DGE capacita a docentes de secundaria para acompañar a alumnos con discapacidad

La DGE abrió la inscripción para capacitar a docentes de Secundaria en educación inclusiva. Se otorga puntaje y se busca acompañar a alumnos con discapacidad.

La DGE capacita a sus docentes para acompañar a alumnos con discapacidad. Imagen creada con IA

La DGE capacita a sus docentes para acompañar a alumnos con discapacidad. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

Con la idea de garantizar el derecho a la educación, la Dirección General de Escuelas puso en marcha la propuesta de formación "Educación inclusiva y derechos de las personas con discapacidad". La iniciativa está orientada a brindar a los docentes herramientas concretas para acompañar las trayectorias escolares de los alumnos que requieren apoyos específicos.

DGE brinda estrategias a docentes para crear aulas más inclusivas. Imagen generada con IA

DGE brinda estrategias a docentes para crear aulas más inclusivas. Imagen generada con IA

DGE: en busca de aulas más inclusivas

La capacitación, que otorga puntaje docente, concibe la inclusión desde una perspectiva de derechos. A lo largo del trayecto formativo, se propone que los asistentes puedan identificar y eliminar barreras para el aprendizaje, adaptar los entornos de enseñanza y construir estrategias pedagógicas acordes a las características e intereses de cada estudiante.

La capacitación otorga puntaje docente a los participantes.

La capacitación otorga puntaje docente a los participantes.

Herramientas para la práctica en el aula

El programa académico contempla el abordaje del marco normativo vigente, incluyendo la Ley de Educación Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las resoluciones del Consejo Federal de Educación referidas a las trayectorias escolares y la certificación de estudiantes.

Asimismo, la formación enfatiza la aplicación práctica de los conocimientos en la vida cotidiana de las escuelas. Entre sus contenidos centrales se destacan:

  • Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): estrategias para contemplar distintas formas de aprender y participar en clase.

  • Configuraciones de apoyo: diseño de respuestas educativas accesibles y adaptadas a las necesidades individuales.

  • Evaluación y trayectoria integral: criterios para el seguimiento del aprendizaje y el cuidado del recorrido escolar del alumnado.

  • Trabajo colaborativo: espacios de intercambio profesional, reflexión conjunta y retroalimentación pedagógica.

Se propone que los asistentes puedan identificar y eliminar barreras para el aprendizaje. Imagen creada con IA

Se propone que los asistentes puedan identificar y eliminar barreras para el aprendizaje. Imagen creada con IA

Inscripción y cronograma de cursado

En esta primera etapa, la convocatoria está destinada exclusivamente a docentes del Nivel Secundario.

  • Fecha de inscripción: hasta el 24 de agosto, completando el formulario en línea disponible en la plataforma oficial de la DGE.

  • Modalidad de cursado: virtual, con 8 encuentros sincrónicos que se dictarán los días sábados, complementados con actividades en aula virtual.

  • Inicio: 29 de agosto.

Por su parte, las autoridades confirmaron que durante septiembre se habilitará una segunda cohorte dirigida a docentes del Nivel Primario, garantizando así la extensión de esta herramienta formativa a los distintos niveles del sistema educativo provincial.

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