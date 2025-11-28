28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inclusión

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria

Frente a la ley bonaerense que exige la formación obligatoria en autismo, la DGE sostiene un modelo de capacitación permanente y remunerada.

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria. Imagen creada por IA

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria. Imagen creada por IA

 Por Natalia Mantineo

El fallo histórico en Buenos Aires a favor de los hijos del arquero Rodrigo Rey (uno de ellos con autismo), sumado a la nueva ley que exige capacitación docente obligatoria y con puntaje sobre neurodiversidades, reabrió el debate sobre la formación docente en todos las escuelas del país, incluidas las de la provincia de Mendoza.

Frente a este contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) indicaron que en Mendoza se ha priorizado la capacitación docente continua y diversificada, en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como estrategia pedagógica central, sin establecer la obligatoriedad formal de la formación.

Lee además
Autismo en las aulas: un fallo histórico reafirma la inclusión escolar en Argentina.
Ejemplar

Autismo en las aulas: un fallo histórico reafirma la inclusión escolar en Argentina
Operativo en Alta Montaña para rescatar a un trabajador accidentado.
Rescate

Primer evacuado de la temporada en Aconcagua: cuál fue el motivo y cómo se encuentra la persona rescatada
capacitacion docente tea dge
Autismo en las aulas: la DGE brinda capacitaciones a los docentes, pero no son obligatorias. Imagen creada con IA

Autismo en las aulas: la DGE brinda capacitaciones a los docentes, pero no son obligatorias. Imagen creada con IA

Autismo en las aulas: el modelo mendocino

Para indagar sobre si Mendoza adoptaría la medida de capacitación obligatoria en TEA, Sitio Andino dialogó con la directora de Educación Especial, María de los Ángeles Zavaroni, quien remarcó la diferencia en el enfoque provincial.

La postura de la DGE se cimienta en el Modelo Social de la Discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este modelo sostiene que es la sociedad -y por ende, la escuela- la que debe adecuar y eliminar las barreras para todos los estudiantes, no solo para aquellos con una condición específica.

"Nosotros trabajamos sobre Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), que es la estrategia metodológica para abordar la diversidad en el aula. Es la estrategia para que todos los estudiantes, con aulas heterogéneas, puedan acceder al aprendizaje" , explicó Zavaroni.

martes 27 de mayo, escuela, jardin de infantes, alumnos, programa edutec.jpg
Para la DGE, la sociedad -y por ende, la escuela- es la que debe adecuar y eliminar las barreras para todos los estudiantes.

Para la DGE, la sociedad -y por ende, la escuela- es la que debe adecuar y eliminar las barreras para todos los estudiantes.

DUA y diversificación: la política de la DGE

Las autoridades de la Dirección General de Escuelas indicaron que el foco de la capacitación no debe estar en una única condición, como el autismo, sino en la diversidad de todo el alumnado (TEA, Síndrome de Down, ceguera, sordera, entre otras discapacidades).

  • Política de formación: desde el 2017, la DGE incorporó el DUA como eje temático en las Jornadas Institucionales de todas las escuelas, sumando normativa de inclusión a partir del 2018.

  • Capacitaciones frecuentes: la provincia de Mendoza ofrece constantemente jornadas de capacitación, muchas de ellas remuneradas y con puntaje, lo que actúa como un incentivo directo para el docente.

  • La diferencia clave: "Nosotros no hacemos una capacitación específica para los alumnos con TEA o para un estudiante con determinada discapacidad.. hacemos diversificación de estrategias para todos por igual. Las jornadas remuneradas no son obligatorias tampoco. Esa es una diferencia que tenemos con esta medida que propone Buenos Aires", explicó la funcionaria. Además, Zavaroni explicó que en el caso que un establecimiento pida asistencia para el abordaje de un niño con TEA, ahí sí se asiste al colegio, se capacita a los docentes sobre esa condición específica, pero son casos puntuales.

capacitacion docente tea dge 3
La DGE ofrece constantemente jornadas de capacitación, tanto remuneradas como no remuneradas. Imagen creada con IA

La DGE ofrece constantemente jornadas de capacitación, tanto remuneradas como no remuneradas. Imagen creada con IA

Respecto a las capacitaciones que se han puesto en marcha en Mendoza, la funcionaria explicó que la provincia cuenta con un sólido historial , abarcando tanto aspectos teóricos como aplicaciones prácticas:

Capacitaciones ofrecidas por la DGE (remuneradas y no remuneradas):

  • Aulas heterogéneas.

  • Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

  • El DUA aplicado a la alfabetización.

  • Las diversidades en el aula, generando cultura inclusiva.

  • Evaluando desde el DUA.

Temáticas trabajadas en Jornadas Institucionales:

  • Aulas heterogéneas.

  • Diversificación de estrategias.

Abordaje específico y compromiso institucional

Un tema interesante para tener en cuenta es que si bien las capacitaciones son generales, la directora de Educación Especial aclaró que el abordaje de necesidades puntuales no se desatiende, sino que se delega de forma descentralizada.

"Cuando una escuela requiere una capacitación específica para abordar las necesidades de un estudiante en particular ésta se arma de escuela a escuela y es abordada por los docentes de apoyo especializado de la Escuela Especial. La DGE se enfoca en el marco general de la diversidad", explicó Zavaroni.

A la hora de dar cuenta sobre la participación docente en las capacitaciones brindadas, la funcionaria de la DGE explicó que ha crecido, lo que llevó a la provincia a priorizar y becar la carrera de Educación Especial y a impulsar desde los Institutos de Educación Superior (IES) propuestas de actualización abiertas a la diversidad.

Finalmente, la funcionaria recordó que, como parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina rinde cuentas cada dos años sobre los avances en inclusión, un compromiso que Mendoza asume a través de su política de formación permanente y la promoción de la cultura inclusiva.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

25 años de historia y compromiso: la Reserva Natural Villavicencio celebra un hito que consolida su legado

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Maratón Nocturna 2025: guía completa con recorridos, premios y desvíos

Récord histórico en Mendoza: registran más de noventa cóndores andinos en simultáneo

Todo lo que hay que saber antes de comprar una propiedad, según la Cámara Inmobiliaria de Mendoza

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

Convocatoria a audiencia pública: "Proyecto minero Potasio Cancambria"

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Las Más Leídas

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Parte de la droga incautada en los allanamientos. 
histórico allanamiento en maipú

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Te Puede Interesar

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria. Imagen creada por IA
Inclusión

Autismo en las aulas: la DGE explicó por qué la capacitación docente en Mendoza no es obligatoria

Por Natalia Mantineo
La emanación de gases tóxicos generó alarma en San Rafael.
Se abrió una investigación

Nube tóxica en San Rafael: la sustancia era explosiva y la Justicia ya tomó medidas

Por Cristian Pérez Barceló
El frente forjado en julio volverá a competir como tal en febrero de 2026.
Comicios municipales

Cornejo ratificó que Cambia Mendoza y La Libertad Avanza irán juntos en las elecciones de febrero

Por Facundo La Rosa