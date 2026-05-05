Mundial 2026: los papeles claves que necesitás para viajar a EE.UU., México y Canadá

Copa Mundial de Fútbol de 2026: los documentos que necesita un argentino para viajar sin problemas.

Comenzó la cuenta regresiva. Algunos argentinos ya empiezan a sacar sus remeras de la albicelestes del armario y las doblan para guardarlas en la maleta que llevarán de viaje a Estados Unidos, México o Canadá para apoyar a la Selección en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . Pero antes de pensar en la cuarta estrella, hay varios puntos a definir que requieren máxima atención: la documentación.

Esta nueva edición del Mundial 2026 tiene una particularidad: es la más grande jamás desarrollada y se llevará a cabo en 16 ciudades de los tres países de América del Norte. A diferencia de otras ocasiones, no habrá un sistema que simplifique el ingreso como ocurrió en Rusia o Qatar con Fan ID . Por eso , cumplir con los requisitos migratorios será obligatorio para todos los hinchas, sin excepciones.

Datos relevantes del Mundial 2026 que te van a ilusionar con la cuarta estrella

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Para ingresar a Estados Unidos , los ciudadanos argentinos deben contar sí o sí con una visa de turismo o negocios tipo B1/B2 . El país no forma parte del Programa de Exención de Visas (ESTA / VWP) , por lo que no existe un ingreso “agilizado” para los gauchos.

El trámite incluye completar el formulario DS-160 —el cual se puede encontrar en la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina— , pagar el arancel correspondiente, cuyo precio ronda los 185 USD , y asistir a una entrevista en la embajada o consulado. Se recomienda iniciarlo lo antes posible, puesto que es un trámite con alta demanda de turnos.

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Además, el pasaporte argentino debe tener una vigencia mínima de seis meses posteriores a la estadía prevista. Actualmente, el costo de este documento se ubica en los $100.000 para la entrega regular.

Por otro lado, si se desea el pasaporte exprés, que garantiza la entrega dentro de las 96 horas hábiles, el costo asciende a 200.000 pesos, mientras que el de resolución inmediata —que se gestiona únicamente en oficinas habilitadas y queda listo en seis horas— trepa a $330.000.

Un dato clave: incluso si el vuelo incluye solo una escala en territorio estadounidense, será necesario contar con visa. No existe tránsito “libre” para pasajeros sudamericanos.

El beneficio de FIFA PASS

De cara al torneo organizado por la Fédération Internationale de Football Association, se implementará el programa “FIFA PASS”, una herramienta que permitirá agilizar las citas para tramitar la visa estadounidense.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: tener entradas para los partidos no reemplaza la visa. El acceso al país seguirá dependiendo exclusivamente de cumplir con los requisitos migratorios.

A diferencia de otros mundiales, no habrá Fan ID ni un permiso especial que funcione como visado.

Embed - CÓMO HACER UNA CITA PARA UN VISADO A TRAVÉS DEL FIFA PASS

Podrán acceder a este beneficio aquellos aficionados que cuenten con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Qué necesitan los argentinos para viajar a Canadá y disfrutar del Mundial 2026

Para ingresar a Canadá, los argentinos deben tramitar una visa de visitante (TRV) o una autorización electrónica de viaje (eTA). Al igual que en EE.UU., el pasaporte debe tener al menos seis meses de vigencia.

La eTA es más simple y rápida, pero solo está disponible para quienes tengan una visa vigente de Estados Unidos o hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años. En esos casos, el trámite se realiza online y puede resolverse en cuestión de horas o días.

Quienes no cumplan esas condiciones deberán gestionar la visa tradicional, que puede demorar entre uno y tres meses e incluye evaluación consular.

pasaporte documento de viaje argentina Desde el 6 de marzo de 2026, el pasaporte ordinario argentino cuesta $100.000. El trámite exprés asciende a $200.000 y el de resolución inmediata a $330.000. Foto: Modificada con IA / Web.

La documentación necesaria para viajar a México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026

En el caso de México, los argentinos no necesitan visa para viajes turísticos de hasta 180 días.

Sin embargo, sí deben cumplir con otros requisitos:

Pasaporte vigente (el DNI no es válido para ingresar)

vigente (el DNI no es válido para ingresar) Completar la Forma Migratoria Múltiple (FMM), que se realiza de manera digital

que se realiza de manera digital Demostrar solvencia económica para la estadía

Además, habrá una exigencia sanitaria puntual: durante el Mundial, en la Ciudad de México se pedirá comprobante de vacunación contra el sarampión a turistas extranjeros.

Atención hinchas: el trámite que puede dejarte afuera del Mundial 2026

Más allá de cumplir con los requisitos formales, hay errores frecuentes que pueden derivar en la negación de una visa o el rechazo en migraciones. Estos son:

Completar mal formularios oficiales,

No justificar ingresos o estabilidad económica en Argentina,

No demostrar arraigo (trabajo, estudios, propiedades),

Viajar sin documentación respaldatoria.

Mundial 2026 La Selección Argentina tendrá la ventaja de disputar dos partidos en Dallas, lo que reduce el desgaste por traslados en la segunda mitad de la fase.

Estos factores son de suma importancia, especialmente en el caso de Estados Unidos y Canadá, donde las autoridades evalúan el perfil del viajero antes de autorizar el ingreso.

Viajar al Mundial no es solo pagar: los requisitos que muchos pasan por alto

Planificar el viaje implica mucho más que comprar pasajes y entradas. Hay una serie de documentos y condiciones que, aunque no siempre obligatorios, pueden ser determinantes:

Seguro de viaje : altamente recomendable, sobre todo por el alto costo de la atención médica en EE.UU. y Canadá

: altamente recomendable, sobre todo por el alto costo de la atención médica en EE.UU. y Canadá Pasaje de regreso : suele ser requerido por autoridades migratorias

: suele ser requerido por autoridades migratorias Reserva de alojamiento : hoteles o alquileres confirmados

: hoteles o alquileres confirmados Demostración de fondos: efectivo, tarjetas o comprobantes bancarios

También se aconseja llevar copias impresas y digitales de toda la documentación, incluidos tickets del Mundial, itinerarios y comprobantes.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026 con fechas, sedes y horarios

La Selección Argentina ya tiene definido su calendario en la fase de grupos:

Argentina vs Argelia – 16 de junio – Kansas City – 22:00 (hora argentina),

Argentina vs Austria – 22 de junio – Dallas – 14:00 (hora argentina),

Argentina vs Jordania – 27 de junio – Dallas – 23:00 (hora argentina).

Embed El calendario del Mundial, con horario y canal.



Actualizado.



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Sedes del Mundial 2026 y las ciudades que recibirán el torneo

El Mundial 2026 se jugará en 16 ciudades de tres países, lo que representa un desafío logístico sin precedentes.

México será sede en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Canadá en Toronto y Vancouver, y Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de partidos en ciudades como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, Houston, Boston, San Francisco y Kansas City.

El equipo tendrá la ventaja de disputar dos partidos en Dallas, lo que reduce el desgaste por traslados en la segunda mitad de la fase.