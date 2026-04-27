¿Panini lanzó el álbum del Mundial 2026?: precios, cantidad de figuritas y cómo funciona la edición digital

La pasión crece en Mendoza ante las noticias sobre el álbum del Mundial de Fútbol . Diversos portales aseguran que Panini puso a la venta este lunes la esperada colección; sin embargo, la empresa aún no realiza el anuncio oficial en sus redes. El rumor más fuerte es que el lanzamiento definitivo será el próximo 5 de mayo.

Con la inclusión de 48 seleccionados, el álbum se convirtió en el más extenso de la historia de los mundiales. Cuenta con 112 páginas y un total de 980 figuritas para completar. La colección incluye 18 futbolistas por plantel, la foto grupal y el escudo de cada federación, lo que representa un desafío sin precedentes para los coleccionistas argentinos.

El show que te puede mandar al Mundial: "Paren la Mano" llega a Mendoza con una promesa que nadie esperaba

El álbum del Mundial 2026 llegará con más equipos, más páginas y un fuerte impacto en el bolsillo.

Hasta el momento los valores que se conocen corresponde a la versión del álbum de tapa blanda el cual es de $15.000, mientras que cada paquete, que contiene siete figuritas, tendría un valor de $2.000. Según los cálculos iniciales, se necesitan al menos $295.000 para llegar a las 980 unidades , una cifra que no contempla las repetidas que suelen aparecer en el camino hacia el ansiado "álbum lleno".

Para quienes prefieren la tecnología, estará disponible la aplicación "FIFA Panini Collection" en las tiendas digitales. Esta versión virtual permite coleccionar los mismos 980 cromos, crear grupos de intercambio con amigos de todo el mundo y cumplir desafíos diarios para avanzar de manera gratuita en la experiencia mundialista desde el celular o la tablet.

álbu,m de figuritas y figuritas, Mundial 2026 Mundial 2026 | El álbum oficial saldría el próximo 5 de mayo.

Códigos gratis y la fiebre por los campeones del mundo

Una de las funciones más buscadas en la app es el apartado de códigos promocionales. El primer código oficial revelado es FIFA-2026-PLAY, el cual otorga un sobre de regalo para empezar la colección. Se espera que en los próximos días la FIFA y Panini liberen nuevas claves para ayudar a los usuarios a conseguir las codiciadas cartas doradas y los escudos brillantes.

Como era de esperar, la página de la Selección Argentina es la más solicitada por los coleccionistas locales. Las figuritas de los campeones del mundo son las piezas más difíciles de conseguir y las más valiosas a la hora de realizar intercambios, ya sea en las plazas mendocinas o mediante el sistema de canje global que ofrece la plataforma digital.