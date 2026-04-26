De la copa de leche al snack: la apuesta del INTA con chips de mozzarella

Los lácteos cumplen un rol clave en la alimentación de niños, niñas y adolescentes . De hecho, no es casualidad que, como política de Estado, desde hace décadas en todo el país se implemente la popular copa de leche en las instituciones educativas. Ahora bien, ¿qué pasaría si, en lugar de este apoyo proteico, se consumieran snacks innovadores?

A primera vista, se trataría de una propuesta atractiva para las infancias. Por fortuna, nuestro país cuenta con equipos que investigan e innovan en productos alimenticios, aportando a la producción, la alimentación y el progreso nacional.

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La copa de leche en Argentina es un apoyo proteico importante en las escuelas.

En este marco, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Castelar) -Buenos Aires- desarrolló chips de mozzarella , una propuesta en la que trabajaron durante cuatro años a partir de una convocatoria del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología . A raíz de esta iniciativa, el equipo articuló con una pyme cordobesa para llevar adelante el producto.

De qué se tratan los chips de mozzarella

Sergio Rizzo, investigador del INTA Castelar, contó en diálogo con Sitio Andino cómo fue el proceso. Explicó que la intención de innovar en programas de alimentación escolar -como la copa de leche- fue desde el inicio una de las principales motivaciones del equipo.

En ese sentido, señaló que muchas veces la leche llega a las escuelas en formato en polvo y debe reconstituirse con agua, lo que puede representar un problema sanitario. “En muchos casos se sabe que hay arsénico en el agua y, dependiendo de la fuente, puede haber bacterias”, advirtió.

A partir de esa problemática, el equipo buscó desarrollar una alternativa dentro de ese mismo universo, pero en un formato atractivo y de fácil consumo. Así surgió la idea de trabajar con chips -o snack- como vehículo del producto.

Cómo son los chips de mozzarella

Uno de los aspectos centrales es que estos chips tienen el mismo contenido proteico que un vaso de leche. “Vienen en bolsitas con 12 discos de queso mozzarella feteado, de un milímetro y medio de espesor y unos 4,5 centímetros de diámetro”, describió Rizzo.

snack chip mozzarella El paquete de chips de mozzarella cuenta con la misma cantidad de proteínas que un vaso de leche.

La forma se logra a través de un proceso de liofilización, una tecnología que “elimina el agua del alimento en vacío, sin aplicar temperatura”, lo que permite conservar los nutrientes. Además, este proceso genera una textura crocante al momento del consumo, explicó el especialista.

En este sentido, la innovación no se limita al producto, sino también al formato: su comercialización como snack. La propuesta invierte la lógica tradicional asociada a este tipo de alimentos -habitualmente vinculados a productos ultraprocesados- y la traslada a una opción saludable.

El snack es 100% queso, no tiene colorantes, conservantes ni aditivos; sólo el proceso del propio queso. Es un snack saludable. El snack es 100% queso, no tiene colorantes, conservantes ni aditivos; sólo el proceso del propio queso. Es un snack saludable.

Un alimento en formato snack para chicos y adultos

Si bien la iniciativa surge con un público objetivo claro -niños, niñas y adolescentes-, lo cierto es que también apunta a otros perfiles de consumo.

“Personas que hacen actividad física, que siguen dietas específicas o bajas en calorías, pero necesitan proteínas”, amplió Rizzo.

¿Se consiguen en Mendoza?

Actualmente, los chips de mozzarella se encuentran en una etapa inicial de testeo en el mercado, principalmente en Buenos Aires. Según los relevamientos de la pyme cordobesa que participa del proyecto, la respuesta del público es positiva.

chip mozzarella Los snacks están en proceso de testeo en el público.

“La aceptación del consumidor es buena, que es lo más importante, porque uno puede diseñar el mejor alimento, pero si no gusta, no sirve”, sintetizó Rizzo.

Por ahora, el producto no se comercializa en Mendoza. Sin embargo, a futuro la provincia podría convertirse en uno de los puntos donde se amplíen las pruebas de mercado... ¿Qué te parece la propuesta? ¿Lo elegirías para vos o tu hijo como opción saludable para el día a día?