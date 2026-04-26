Preocupación en Malargüe tras datos que muestran desplome de ventas y ajuste en comercios.

La Cámara de Comercio de Malargüe difundió los resultados de una encuesta realizada a unas cien firmas del departamento, que revelan una fuerte caída de ventas, deterioro de la rentabilidad y reducción de personal . El informe expone además el impacto de la crisis en toda la economía local y la creciente necesidad de apoyo estatal .

En los últimos días, la entidad intermedia presentó un relevamiento propio que incluyó a comercios minoristas, empresas de servicios, entre ellos rubros turísticos, gastronómicos y de salud, además de microempresas y pequeñas y medianas empresas (Pymes), muchas de ellas asociadas a la institución.

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Los números obtenidos, que también fueron elevados a distintos organismos estatales, reflejan un escenario complejo que atraviesa el sector productivo local . Según el informe , las ventas durante el último año “han disminuido significativamente” , mientras que la gran mayoría de los encuestados coincidió en que “la rentabilidad empeoró” .

Este deterioro obligó a numerosos comerciantes y empresarios a tomar decisiones difíciles, entre ellas la reducción de personal, en un contexto donde sostener la actividad se vuelve cada vez más desafiante. A esto se suma otro dato relevante, el aumento constante de los costos operativos, que presiona aún más sobre márgenes ya reducidos.

El estudio también advierte sobre factores que agravan la situación, como la competencia desleal, la informalidad y las dificultades para acceder a financiamiento. En este marco, un alto porcentaje de los consultados manifestó la necesidad de contar con mayor acompañamiento del Estado en sus distintos niveles.

Entre los principales pedidos se destacan la implementación de programas de financiamiento, subsidios, capacitaciones y medidas que permitan “oxigenar al sector”, en palabras de los propios comerciantes, que buscan herramientas concretas para sostener sus negocios en medio de la crisis.

Embed - PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

Medidas para contrarrestar los coletazos de la crisis económica local

El presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart, analizó el escenario en diálogo con SITIO ANDINO y señaló que el contexto macroeconómico “ha cambiado totalmente”. En ese sentido, remarcó la necesidad de replantear estrategias para enfrentar la coyuntura y evitar consecuencias más graves.

“Hay que salir con diferentes tácticas para revertir esta situación y no llegar a fundirnos”, advirtió, al tiempo que subrayó el impacto que tendría un colapso del sector en la economía local, generando un efecto dominó sobre otras actividades.

Gabriel Ginart resumió el panorama con una frase contundente al decir que “el poder adquisitivo ha caído muchísimo”, lo que explica en gran medida la retracción del consumo.

También esta semana, en el marco de un encuentro que reunió a comerciantes y empresarios locales con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de la Producción y el Banco de la Nación Argentina, con el objetivo de conocer líneas de financiamiento que permitan paliar el actual contexto de inestabilidad, SITIO ANDINO dialogó con referentes del sector.

Uno de ellos fue Ariel Mosca, integrante de una familia con tres generaciones ligadas al comercio, quien ha atravesado distintos ciclos económicos del país. El empresario reafirmó que la situación en Malargüe es crítica y planteó que, en su caso particular, al tratarse de un comercio minorista y frente al avance de grandes cadenas nacionales que también se instalan en el interior, se ven “en la necesidad de salir a buscar alternativas” para poder competir y sostener la actividad.