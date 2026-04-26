26 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Preocupación en Malargüe tras datos que muestran desplome de ventas y ajuste en comercios

El informe empresarial de la Cámara de Comercio de Malargüe refleja el impacto de la crisis y el riesgo de un efecto dominó en la economía.

Preocupación en Malargüe tras datos que muestran desplome de ventas y ajuste en comercios.

Preocupación en Malargüe tras datos que muestran desplome de ventas y ajuste en comercios.

 Por Claudio Altamirano

La Cámara de Comercio de Malargüe difundió los resultados de una encuesta realizada a unas cien firmas del departamento, que revelan una fuerte caída de ventas, deterioro de la rentabilidad y reducción de personal. El informe expone además el impacto de la crisis en toda la economía local y la creciente necesidad de apoyo estatal.

En los últimos días, la entidad intermedia presentó un relevamiento propio que incluyó a comercios minoristas, empresas de servicios, entre ellos rubros turísticos, gastronómicos y de salud, además de microempresas y pequeñas y medianas empresas (Pymes), muchas de ellas asociadas a la institución.

Lee además
Jornadas Interinstitucionales en Malargüe. video

Mendoza sigue reforzando sus planes de contingencia escolar ante escenarios críticos
Accidente fatal en Malargüe.

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto
Embed - ENCUESTA SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL

El análisis que deja la encuesta de la Cámara de Comercio de Malargüe

Los números obtenidos, que también fueron elevados a distintos organismos estatales, reflejan un escenario complejo que atraviesa el sector productivo local. Según el informe, las ventas durante el último año “han disminuido significativamente”, mientras que la gran mayoría de los encuestados coincidió en que “la rentabilidad empeoró”.

Este deterioro obligó a numerosos comerciantes y empresarios a tomar decisiones difíciles, entre ellas la reducción de personal, en un contexto donde sostener la actividad se vuelve cada vez más desafiante. A esto se suma otro dato relevante, el aumento constante de los costos operativos, que presiona aún más sobre márgenes ya reducidos.

El estudio también advierte sobre factores que agravan la situación, como la competencia desleal, la informalidad y las dificultades para acceder a financiamiento. En este marco, un alto porcentaje de los consultados manifestó la necesidad de contar con mayor acompañamiento del Estado en sus distintos niveles.

Entre los principales pedidos se destacan la implementación de programas de financiamiento, subsidios, capacitaciones y medidas que permitan “oxigenar al sector”, en palabras de los propios comerciantes, que buscan herramientas concretas para sostener sus negocios en medio de la crisis.

Embed - PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO

Medidas para contrarrestar los coletazos de la crisis económica local

El presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart, analizó el escenario en diálogo con SITIO ANDINO y señaló que el contexto macroeconómico “ha cambiado totalmente”. En ese sentido, remarcó la necesidad de replantear estrategias para enfrentar la coyuntura y evitar consecuencias más graves.

“Hay que salir con diferentes tácticas para revertir esta situación y no llegar a fundirnos”, advirtió, al tiempo que subrayó el impacto que tendría un colapso del sector en la economía local, generando un efecto dominó sobre otras actividades.

Gabriel Ginart resumió el panorama con una frase contundente al decir que “el poder adquisitivo ha caído muchísimo”, lo que explica en gran medida la retracción del consumo.

También esta semana, en el marco de un encuentro que reunió a comerciantes y empresarios locales con representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de la Producción y el Banco de la Nación Argentina, con el objetivo de conocer líneas de financiamiento que permitan paliar el actual contexto de inestabilidad, SITIO ANDINO dialogó con referentes del sector.

Uno de ellos fue Ariel Mosca, integrante de una familia con tres generaciones ligadas al comercio, quien ha atravesado distintos ciclos económicos del país. El empresario reafirmó que la situación en Malargüe es crítica y planteó que, en su caso particular, al tratarse de un comercio minorista y frente al avance de grandes cadenas nacionales que también se instalan en el interior, se ven “en la necesidad de salir a buscar alternativas” para poder competir y sostener la actividad.

Temas
Seguí leyendo

La Escuela Aborigen Americano impulsa en Malargüe un evento deportivo que apuesta a la inclusión

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual

Anuncian charlas en Malargüe para acceder a financiamiento para comerciantes

En los reclamos en Malargüe por discapacidad alertan por cambios que "retroceden 40 años"

Milagros Oces es la Embajadora de Malargüe en la Fiesta Nacional de la Ganadería

En Malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma

Malargüe se posiciona como sede para el debate sobre etnobiología en Argentina

En Malargüe asaltan a un joven en plena calle

LO QUE SE LEE AHORA
Fiesta Nacional de la Ganadería: qué reclamos del 2025 fueron atendidos y cuáles siguen pendientes.

Fiesta Nacional de la Ganadería: qué reclamos del 2025 fueron atendidos y cuáles siguen pendientes

Las Más Leídas

A horas del Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto visitó a un referente del vino en Mendoza

Sorpresa total: Franco Colapinto apareció en un "rincón mendocino"

En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

En vivo: la Lepra reacciona y empata 1 a 1 ante el Lobo en el clásico mendocino

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2425 y números ganadores del domingo 26 de abril

Juicio civil: un clínica deberá pagar una fortuna por la muerte de una mujer.

Dura condena civil contra un clínica por la muerte de una mujer

El cadáver de Arias fue hallado en mayo del años pasado y avanza la causa en tribunales. video

Caso Orlando Arias: el crimen que conmocionó a Tunuyán, camino a juicio por jurados