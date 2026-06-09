9 de junio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

En una capilla centenaria, Malargüe resguarda gran parte de su memoria colectiva

En el Día Internacional de los Archivos, destacan el valor de preservar y seguir construyendo el legado histórico Malargüe.

Capilla Nuestra Señora del Rosario. En una de sus alas funciona el Archivo Histórico de Malargüe.

Capilla Nuestra Señora del Rosario. En una de sus alas funciona el Archivo Histórico de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Cada 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor de preservar documentos, fotografías y registros que permiten reconstruir la memoria colectiva. En Malargüe, el Archivo Histórico Raúl Becerra cumple esa misión desde un espacio patrimonial que además proyecta nuevos contenidos para las generaciones futuras.

Los archivos representan mucho más que depósitos de documentos antiguos. Constituyen espacios dinámicos donde el pasado permanece disponible para dialogar con el presente, aportando herramientas para comprender los procesos sociales, culturales e institucionales que moldearon la identidad de cada comunidad.

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Veranadores malargüinos a comienzos del Siglo XX (Foto Archivo Histórico Raúl Becerra).

Veranadores malargüinos a comienzos del Siglo XX (Foto Archivo Histórico Raúl Becerra).

En Malargüe, ese concepto encuentra una expresión concreta en el Archivo Histórico Raúl Becerra, que funciona en la Capilla Nuestra Señora del Rosario, uno de los edificios patrimoniales más representativos del departamento. La construcción, levantada durante la última parte del siglo XIX, integró en sus orígenes la antigua Estancia La Orteguina y hoy se mantiene como símbolo de la historia local.

Ubicado en la intersección de avenida San Martín y Alfonso Capdeville, en el ingreso norte a la ciudad, el archivo conserva una parte esencial del patrimonio documental malargüino y mantiene abiertas sus puertas al conocimiento, la investigación y el encuentro con las raíces del departamento.

Embed - MALARGÜE: DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS

Guardianes del Archivo Histórico de Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, el fotógrafo, camarógrafo y editor Sergio Martínez destacó el trabajo cotidiano que allí se realiza para preservar distintos soportes históricos. Explicó que el Archivo Histórico reúne manuscritos, fotografías del siglo pasado, ejemplares periodísticos, filmaciones, registros sonoros y grabaciones audiovisuales que datan desde mediados del siglo XX.

Martínez remarcó que la tarea no se limita únicamente al resguardo del material existente. “No nos quedamos con lo que ha pasado en el tiempo”, señaló al destacar que junto a sus compañeros continúan generando nuevo contenido audiovisual aprovechando las posibilidades que ofrecen los soportes digitales.

De esa manera, el Archivo Histórico Raúl Becerra no solo conserva la memoria de Malargüe, también continúa escribiéndola.

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