Malargüe ajusta gastos para sobrevivir a la crisis con menos compras y una alimentación más limitada

La crisis económica que atraviesa la Argentina continúa impactando de lleno en los hogares de Malargüe , donde cada vez más familias se ven obligadas a modificar sus hábitos de consumo para poder afrontar los gastos básicos . La reducción en la compra de alimentos, reemplazo de productos saludables por otros más económicos y la caída generalizada de las ventas son algunas de las consecuencias que ya se perciben tanto en los hogares como en los comercios del departamento.

Sobre el cierre de mayo pasado se conoció que Malargüe figura entre las regiones argentinas con mayores índices de doble carga de malnutrición infantil , de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET . La investigación, basada en datos de casi un millón de niños menores de cinco años atendidos en el sistema público de salud, advierte sobre la coexistencia de sobrepeso y problemas de crecimiento, una situación que especialistas consideran preocupante por las consecuencias que puede generar en la salud y el desarrollo futuro de la población infantil.

A partir de estos datos, profesionales médicos comenzaron a analizar algunas de las causas que podrían explicar los cambios en la alimentación de numerosas familias malargüinas. Entre ellas aparece con fuerza la c risis económica nacional, que viene deteriorando el poder adquisitivo de los salarios y obligando a los hogares a replantear sus prioridades de consumo .

Siguen en Malargüe los coletazos de la crisis económica nacional

Con el objetivo de conocer cómo esta realidad se refleja en la vida cotidiana, SITIO ANDINO dialogó con vecinos, trabajadores, comerciantes y referentes sociales del departamento, quienes coincidieron en señalar que la situación económica ha provocado cambios significativos en la canasta familiar.

Entre los testimonios recabados se encuentra el de Juan Carlos Ojeda, quien señaló que “está difícil llegar a fin de mes” debido a que los ingresos ya no alcanzan para cubrir muchos de los gastos habituales. El vecino explicó que debió modificar varias de sus costumbres de consumo, entre ellas reducir a la mitad la cantidad de pan que compraba habitualmente. Además, no dudó en calificar a la coyuntura actual como la peor crisis económica que le ha tocado atravesar, incluso comparándola con otros períodos complejos registrados en décadas anteriores.

Una mirada similar aportó Sonia Concha, docente de Malargüe, quien habló sobre la realidad que observa diariamente en muchas de las familias de sus alumnos. La educadora remarcó que mantener una alimentación saludable representa actualmente un costo elevado para gran parte de la población. En ese contexto sostuvo que “un kilo o dos de frutas es un lujo”, razón por la cual numerosos hogares terminan reemplazando esos productos por alimentos que “rindan” más, como harinas, fideos o arroz. Si bien estas alternativas permiten cubrir necesidades inmediatas, advirtió que pueden generar consecuencias nutricionales importantes, especialmente en niños y adolescentes que se encuentran en etapa de crecimiento.

La situación también se refleja en las organizaciones que brindan asistencia social. Catalina Cerda, integrante de Cáritas Malargüe, entidad que trabaja tanto en la zona urbana como en distintos sectores rurales del departamento, explicó que la demanda de ayuda viene creciendo de manera sostenida. “Viene más gente”, afirmó, al relacionar directamente este fenómeno con el deterioro de la situación económica. Asimismo, señaló que muchas familias se ven obligadas a priorizar gastos esenciales. “Si compra comida no compra ropa”, resumió, describiendo una realidad que se repite en numerosos hogares.

La crisis y su impacto en el sector comercial de Malargüe

Las consecuencias de esta caída del consumo también alcanzan al sector comercial de Malargüe, que desde hace meses viene advirtiendo sobre una marcada disminución de la actividad. Uno de los casos es el de Dante Almuna, propietario de una tradicional panadería de Malargüe, quien aseguró que las ventas han caído hasta un 50 por ciento.

El comerciante explicó que, mientras los insumos continúan aumentando de precio, los negocios encuentran cada vez más dificultades para trasladar esos costos a los productos finales debido a la pérdida de poder de compra de los consumidores. Almuna comentó que muchos de sus clientes ya “no tienen poder de compra”, llegando algunos a pasar de comprar una docena de tortitas a llevar solamente tres unidades.

Además, aportó otro dato que refleja el difícil presente económico, sobre la cuadra de Avenida San Martín donde se encuentra ubicado su comercio, actualmente permanecen abiertos apenas cuatro locales, cuando hace apenas seis meses funcionaban cerca de diez establecimientos.

El cambio de hábitos también alcanza al consumo de comidas elaboradas. La compra de productos en rotiserías o las salidas gastronómicas dejaron de ser una opción frecuente para muchas familias. Sobre este aspecto se refirió Martín Soria, empresario y emprendedor local, quien explicó que los gastronñomicos ya no realizan compras para abastecer sus cocinas o mantener stock de mercadería.

Según indicó, actualmente predominan las compras diarias y de menor volumen, una tendencia directamente relacionada con la caída de las ventas y la incertidumbre económica. A ello se suma la búsqueda constante de alternativas más económicas, tanto en supermercados como en comercios de cercanía. Una realidad que confirma lo que se escucha cada vez con más frecuencia en las calles de Malargüe, que para muchas familias, llenar el carrito de compras en los supermercados se ha convertido en un desafío cada vez más difícil de afrontar.