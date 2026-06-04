Niños con sobrepeso es la realidad en Malargüe que expuso un estudio nacional.

Malargüe aparece entre las zonas del país con mayores indicadores de doble carga de malnutrición infantil , según un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET . La combinación de sobrepeso y problemas de crecimiento en niños menores de cinco años enciende una señal de alerta por las consecuencias que puede generar en el futuro.

La obesidad infantil y la malnutrición continúan posicionándose entre los principales desafíos sanitarios que enfrentan las comunidades de todo el paí s. El estudio analizó datos antropométricos de casi un millón de niños menores de cinco años atendidos en el sistema público de salud y expuso una realidad que preocupa a profesionales, autoridades sanitarias y especialistas vinculados a la infancia.

Sobre esta situación, SITIO ANDINO dialogó con el médico Oscar Arrieta , presidente de la Específica de Salud de la Cámara de Comercio de Malargüe , quien explicó que el sobrepeso infantil no debe analizarse únicamente desde la balanza o la talla corporal.

El problema va mucho más allá del peso. También puede afectar el desarrollo integral del niño, incluyendo aspectos cognitivos, neurológicos y emocionales, sostuvo el profesional.

Arrieta advirtió además que las consecuencias de la obesidad infantil suelen extenderse hasta la vida adulta. Entre las enfermedades asociadas mencionó la diabetes, la hipertensión arterial, trastornos cardiovasculares e incluso una mayor predisposición a determinados tipos de tumores.

No es un tema para tomarlo a la ligera. Lo que sucede durante la infancia puede condicionar la calidad de vida futura de una persona, remarcó.

Factores que inciden en el sobrepeso en niños de Malargüe

Oscar Arrieta señaló que detrás de esta problemática intervienen múltiples factores. Entre ellos mencionó cambios en los hábitos alimentarios, dificultades económicas que afectan el acceso a alimentos saludables y la disminución del consumo de leche natural en muchas familias argentinas, reemplazada en algunos casos por productos ultraprocesados de menor calidad nutricional.

En ese sentido, destacó la importancia del etiquetado frontal de alimentos como herramienta para orientar decisiones de consumo más saludables y prevenir excesos de azúcares, grasas y sodio.

Otro aspecto fundamental es la lactancia materna. Según Arrieta, constituye una de las principales estrategias preventivas frente a la malnutrición infantil, aportando nutrientes esenciales, fortaleciendo el sistema inmunológico y favoreciendo un crecimiento adecuado durante los primeros meses de vida.

El especialista también puso el foco en un fenómeno cada vez más visible, el aumento del sedentarismo asociado al uso excesivo de pantallas y dispositivos electrónicos. Muchas veces el teléfono celular se ha transformado en un "chupete electrónico”, graficó, al señalar que los niños pasan menos tiempo jugando al aire libre y realizando actividad física.

A ello se suman otros factores locales, como las bajas temperaturas propias de Malargüe y los cambios de hábitos que dejó la pandemia de coronavirus. Según explicó, muchas conductas sedentarias adquiridas durante el aislamiento se mantuvieron en numerosos hogares.

Arrieta agregó que la realidad local presenta una particular complejidad, ya que conviven casos de obesidad infantil con situaciones de desnutrición o alimentación deficiente, reflejando justamente la doble carga de malnutrición detectada por los investigadores. Instó a las familias a consultar tempranamente con pediatras, médicos de familia, nutricionistas y otros especialistas, al tiempo que destacó el rol de las escuelas, las instituciones y la comunidad en la promoción de hábitos saludables.

También recordó que las costumbres alimentarias regionales, caracterizadas muchas veces por un elevado consumo de carbohidratos y azúcares, sumadas a la crisis económica que atraviesan miles de hogares argentinos, representan desafíos adicionales que requieren respuestas integrales y sostenidas en el tiempo para proteger la salud de las infancias.