Malargüe se suma a la gran cruzada solidaria de Cáritas en todo el país

Durante este fin de semana se desarrolla en Malargüe la Colecta Anual de Cáritas , una de las campañas solidarias más importantes de la Iglesia Católica en Argentina . La iniciativa busca reunir fondos para sostener programas de asistencia social, educación y promoción humana , además de brindar acompañamiento a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

La comunidad de Malargüe vuelve a sumarse a la Colecta de Cáritas una propuesta solidaria que se replica en todo el país y que tiene como objetivo recaudar recursos para atender distintas necesidades sociales. Durante sábado y domingo, voluntarios de la institución recorren los distintos barrios del departamento con urnas identificadas para recibir las contribuciones de los vecinos.

Julieta Ferreyra , integrante de Cáritas Malargüe , explicó que este año la campaña incorpora nuevas herramientas para facilitar las donaciones . Además del tradicional aporte en efectivo, quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante código QR, tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias o depósitos a través del alias caritas.roperito .

La referente destacó que la incorporación de estas alternativas busca ampliar las posibilidades de participación y permitir que más personas puedan sumarse a la colecta de manera rápida y segura.

Ferreyra recordó que los fondos obtenidos serán destinados a diversas acciones que la organización desarrolla a lo largo del año en el departamento. Entre ellas, mencionó la compra de alimentos para la conformación de bolsones destinados a familias que requieren asistencia, así como el sostenimiento de becas para estudiantes universitarios y terciarios.

Desde Cáritas señalaron que la solidaridad resulta fundamental para continuar con estos programas, que buscan acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas y promover oportunidades de desarrollo personal y educativo.

La Colecta Anual de Cáritas representa cada año una oportunidad para que los vecinos expresen su compromiso con quienes más lo necesitan, colaborando con cientos de personas de Malargüe.