Malargüe se suma a la gran cruzada solidaria de Cáritas en todo el país

Durante este fin de semana se desarrolla en Malargüe la Colecta Anual de Cáritas, una de las campañas solidarias más importantes de la Iglesia Católica en Argentina. La iniciativa busca reunir fondos para sostener programas de asistencia social, educación y promoción humana, además de brindar acompañamiento a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.
La comunidad de Malargüe vuelve a sumarse a la Colecta de Cáritas una propuesta solidaria que se replica en todo el país y que tiene como objetivo recaudar recursos para atender distintas necesidades sociales. Durante sábado y domingo, voluntarios de la institución recorren los distintos barrios del departamento con urnas identificadas para recibir las contribuciones de los vecinos.
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Cáritas fortalece la colecta con donaciones virtuales
Julieta Ferreyra, integrante de Cáritas Malargüe, explicó que este año la campaña incorpora nuevas herramientas para facilitar las donaciones. Además del tradicional aporte en efectivo, quienes deseen colaborar podrán hacerlo mediante código QR, tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias o depósitos a través del alias caritas.roperito.
La referente destacó que la incorporación de estas alternativas busca ampliar las posibilidades de participación y permitir que más personas puedan sumarse a la colecta de manera rápida y segura.
Ferreyra recordó que los fondos obtenidos serán destinados a diversas acciones que la organización desarrolla a lo largo del año en el departamento. Entre ellas, mencionó la compra de alimentos para la conformación de bolsones destinados a familias que requieren asistencia, así como el sostenimiento de becas para estudiantes universitarios y terciarios.
Desde Cáritas señalaron que la solidaridad resulta fundamental para continuar con estos programas, que buscan acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas y promover oportunidades de desarrollo personal y educativo.
La Colecta Anual de Cáritas representa cada año una oportunidad para que los vecinos expresen su compromiso con quienes más lo necesitan, colaborando con cientos de personas de Malargüe.