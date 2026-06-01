Cáritas Mendoza celebra 70 años de solidaridad con una nueva colecta en toda la provincia

Con una propuesta que une solidaridad , compromiso social y la pasión por el fútbol, Cáritas Mendoza lanzó su Colecta Anual 2026.

La Colecta Anual de Cáritas volverá a movilizar a miles de mendocinos durante el próximo fin de semana. En el marco de sus 70 años de trayectoria , la organización busca fortalecer su red de ayuda y reunir fondos para sostener programas destinados a familias vulnerables , niños , jóvenes y adultos de toda la provincia de Mendoza .

La edición de este año tiene un significado especial. Además de conmemorar el 70° aniversario de Cáritas , la campaña coincide con el entusiasmo que genera el Mundial de Fútbol , una pasión que reúne a millones de argentinos. “ Ser un solo equipo, unidos en una misma esperanza ”, es la invitación que realiza la entidad a los mendocinos para que, en medio de reuniones familiares y encuentros para seguir los partidos, también se sumen con un aporte destinado a quienes atraviesan situaciones difíciles.

Las actividades de sensibilización comenzaron este lunes 1 de junio y continuarán durante toda la semana con presencia en distintos espacios públicos y acciones de concientización en diferentes puntos de la provincia.

El trabajo de Cáritas en Mendoza

Actualmente, Cáritas Mendoza acompaña a unas 4.000 familias, alcanzando de manera directa a cerca de 15.000 personas en toda la Arquidiócesis. Esta tarea es posible gracias al compromiso de alrededor de 800 voluntarios, que desarrollan su labor en áreas vinculadas a la educación, la economía social, las emergencias, la animación comunitaria, la participación de jóvenes y la comunicación institucional.

Entre los programas que sostiene la organización se destacan los espacios socioeducativos, los merenderos y el Plan de Inclusión Emaús, destinado a acompañar a niños, niñas y adolescentes que enfrentan dificultades para acceder o permanecer en el sistema educativo.

image Cáritas Mendoza acompaña a unas 4.000 familias, alcanzando de manera directa a cerca de 15.000 personas en la Arquidiócesis.

Por otra parte, el área de Economía Social impulsa capacitaciones, emprendimientos y proyectos comunitarios que buscan generar oportunidades laborales para personas y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo integral y la dignidad a través del trabajo.

Los casos que causan preocupación en Cáritas

“Nosotros, a través del diálogo que tenemos con la gente, tenemos preocupaciones por lo que se ve y nos cuentan sobre la complejidad de la pobreza”, explica Mauricio Haddad, vicedirector de Cáritas Mendoza, a Sitio Andino.

Y agrega: “A los casos de pobreza se suman las adicciones, la violencia con la que acuden a pedir ayuda algunas personas, el abandono de las familias, de los niños, las mujeres solas que se juntan para hacer algo ellas o también de mujeres que abandonan a su familia”.

Días atrás, en diálogo con Aconcagua Radio, el también Vicario General del Arzobispado de Mendoza, precisó que esta es una realidad que advierten desde hace tiempo. "La pobreza no es principalmente económica. La solución no pasa por la macroeconomía, sino que pasa por la política y la cultura, pero no la política partidaria, sino en el sentido de la restitución de los vínculos sociales. Todos nos tenemos tenemos que poner a buscar soluciones para el tema de la salud mental, de la disolución o destrucción de la familia, de las adicciones", ejemplificó.

image.png Cáritas vuelve a realizar su colecta anual, esta vez, con alrededor de 800 voluntarios en todo Mendoza.

Dónde y cómo colaborar

Durante el fin de semana de la colecta, los voluntarios de Cáritas estarán debidamente identificados y contarán con cobertura de seguro. Se los podrá encontrar en parroquias, capillas, colegios católicos, espacios públicos, comercios, supermercados y semáforos, donde recibirán las donaciones en urnas habilitadas.

Además, quienes deseen colaborar podrán realizar aportes de manera digital a través de:

Banco Credicoop

Cuenta Corriente: 16908/2

CBU: 1910116555011601690828

Alias: COMPARTIR.ES.AMAR

CUIT: 30-70314487-6

Desde la institución explicaron que todo lo recaudado durante la colecta será distribuido en partes iguales para fortalecer las acciones de:

Cáritas Parroquial

Cáritas Diocesana

Cáritas Nacional

De esta manera, los fondos permiten sostener programas de asistencia, promoción humana, educación e inclusión social en distintos niveles de la organización.

La organización busca que la celebración de sus 70 años de compromiso social se traduzca en una nueva muestra de solidaridad colectiva para acompañar a miles de mendocinos que necesitan apoyo.