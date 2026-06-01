Mundial 2026: la fiesta de los hinchas argentinos en la llegada de la Selección

La llegada al Mundial 2026 de la Selección argentina a Kansas generó una enorme revolución entre los hinchas que esperaron al plantel en el hotel.

La Argentina national football team ya aterrizó oficialmente en Kansas y comenzó a vivir el clima del Mundial 2026 en territorio estadounidense. Apenas llegó al hotel donde realizará la concentración durante la primera parte de la Copa del Mundo, el plantel dirigido por Lionel Scaloni fue recibido por una enorme cantidad de fanáticos que esperaron durante horas para ver de cerca a los campeones del mundo.

La presencia de la Albiceleste revolucionó inmediatamente los alrededores del Origin Hotel Kansas City , lugar elegido por la AFA como búnker para la competencia mundialista. Miles de hinchas argentinos coparon el hotel de concentración para recibir a los campeones del mundo .

Decenas de fanáticos con camisetas argentinas, banderas celestes y blancas e incluso camisetas de clubes del fútbol argentino comenzaron a acercarse desde temprano para esperar la llegada del micro oficial.

Dentro de la delegación que arribó desde Buenos Aires viajaban varios de los grandes referentes del plantel argentino. Entre ellos aparecieron nombres como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Nico Paz.

Cuando apareció el colectivo con los jugadores, la emoción explotó rápidamente entre los fanáticos. La llegada de los campeones del mundo volvió a despertar una verdadera locura entre los hinchas argentinos.

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El apoyo de los hinchas argentinos en las afueras del hotel tras la llegada a Kansas.



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La AFA armó un gimnasio especial para la concentración

Uno de los grandes detalles organizativos de la concentración argentina aparece en las instalaciones preparadas especialmente dentro del hotel. La AFA construyó un gimnasio exclusivo buscando que los futbolistas mantengan exactamente la misma rutina física y de recuperación que utilizan habitualmente en Ezeiza.

El propio Claudio “Chiqui” Tapia había mostrado semanas atrás imágenes de las obras realizadas dentro del complejo. La Selección argentina tendrá una concentración de primer nivel para afrontar el Mundial 2026.

Argentina ya palpita el debut en el Mundial 2026

La Selección comenzará este lunes sus primeros entrenamientos en cancha dentro del complejo de Kansas City y empezará oficialmente la preparación rumbo al debut mundialista.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará primero a Honduras e Islandia en amistosos preparatorios antes del estreno oficial frente a Argelia. La ilusión argentina por volver a pelear una Copa del Mundo ya empezó a sentirse en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2060871436235841679&partner=&hide_thread=false EL TREN QUE ESPERA POR MILES DE ARGENTINOS



@nanisenra, desde Kansas, contó una de las comodidades que tendrán los hinchas de la Albiceleste en el #MundialEnDSPORTS. #DSelección con @OKGoyco90 pic.twitter.com/HooDIVdvDK — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) May 30, 2026

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: