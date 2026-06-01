Mundial 2026: Lionel Messi llegó a Kansas y la Selección argentina ya vive el clima del torneo

Lionel Messi aterrizó en Kansas y ya trabaja junto al plantel de la Selección argentina pensando en el Mundial 2026.

La Argentina national football team ya tiene nuevamente a su capitán junto al plantel. Lionel Messi llegó este domingo a Kansas acompañado de Rodrigo De Paul y se incorporó oficialmente a la concentración de la Albiceleste de cara al Mundial 2026 , donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar.

El capitán argentino aterrizó en Estados Unidos después de viajar desde Miami, ciudad donde reside actualmente como futbolista de Inter Miami .

La llegada de Messi generó una enorme expectativa alrededor del búnker argentino, especialmente porque esta Copa del Mundo podría transformarse en la última participación mundialista del mejor jugador de la historia.

Además, el rosarino alcanzará un récord histórico dentro del fútbol internacional: será el primer futbolista en disputar seis Mundiales , una marca absolutamente inédita dentro de la historia de la Copa del Mundo.

Messi trabajaría diferenciado en el inicio de las prácticas

La Selección argentina comenzará este lunes sus primeros entrenamientos en campo dentro del complejo de Kansas y todas las miradas estarán puestas en la situación física de Messi.

El capitán albiceleste arrastra una sobrecarga muscular y por eso el cuerpo técnico analiza llevarlo lentamente durante los primeros días de preparación.

Por el momento, todavía existe incertidumbre sobre su presencia en el amistoso frente a Honduras, que se disputará el próximo sábado en Texas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MixtaZona21/status/2061391052024516964&partner=&hide_thread=false Lionel Messi y Rodrigo De Paul mostraron toda su emoción de cara a una nueva Copa del Mundo, liderando la ilusión de la Selección de fútbol de Argentina en la defensa de su título mundial. pic.twitter.com/LwDAupxx3Q — Zona Mixta (@MixtaZona21) June 1, 2026

La Selección ya piensa en Honduras e Islandia

Antes del inicio oficial del Mundial, Argentina afrontará dos encuentros amistosos para terminar de ajustar detalles futbolísticos y físicos.

El primero será el 6 de junio frente a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo ensayo llegará el 9 de junio frente a Islandia en Alabama.

Después de esos partidos, el plantel regresará nuevamente a Kansas para encarar la cuenta regresiva rumbo al debut mundialista.

Argentina ya empieza a palpitar el debut mundialista

La Selección argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio frente a Argelia, en el inicio del Grupo C.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria y Jordania en la fase inicial de la Copa del Mundo.

Con Messi nuevamente al frente del grupo, la ilusión volvió a encenderse entre los hinchas argentinos, que ya empiezan a vivir el clima mundialista con la esperanza de volver a pelear por la gloria máxima del fútbol.