El lujo de alentar a la Scaloneta en la Copa Mundial 2026: cuánto gastaría un argentino

Ni vuelos ni hoteles: qué es lo más caro de seguir a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

La pasión por la Scaloneta tendrá un precio altísimo en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 . Según un relevamiento internacional, acompañar a la Argentina desde la fase de grupos hasta una hipotética final demandaría una cifra millonaria para dos personas. ¿Cuál es el gasto más significativo?

El estudio fue realizado por la empresa AceOdds.com , que analizó cuánto costaría acompañar a cada una de las 48 selecciones participantes desde la fase de grupos hasta una hipotética Final en East Rutherford, Nueva Jersey , sede del partido decisivo. Para ello, se relevaron más de 120.000 alojamientos y alrededor de 52.000 vuelos .

Según el informe, el costo promedio para seguir a una selección durante todo el Mundial 2026 asciende a unos USD 62.000 para dos personas . Sin embargo, en el caso argentino, la cifra se eleva hasta aproximadamente USD 68.500 , ubicando al país entre los tres más caros para acompañar a su equipo.

El cálculo contempla que la Argentina avance hasta la Final y dispute todos los encuentros del certamen. El presupuesto estimado para dos personas se divide de la siguiente manera:

ARS 49 millones en entradas,

en entradas, ARS 24,5 millones en alojamiento,

en alojamiento, ARS 15,7 millones en vuelos,

en vuelos, ARS 7,8 millones en comida y bebida,

en comida y bebida, Total aproximado: 97,5 millones.

El mayor gasto corresponde a las entradas, que representan casi el 50% del presupuesto total. Solo el ticket para la Final tendría un costo estimado de USD 15.500 para dos personas, más caro que asistir a los tres partidos de la fase de grupos combinados en la mayoría de los casos.

Mundial 2026 - Aeropuerto La Selección argentina quedó en el podio de las tres más caras para seguir durante la Copa del Mundo 2026. Foto: Archivo.

El informe aclara que los valores de tickets fueron tomados de plataformas de reventa y corresponden a los precios más bajos disponibles al momento de la investigación.

Las selecciones más caras y más baratas de seguir

Entre las 48 naciones analizadas, Iraq aparece como el país más costoso para sus aficionados, con un gasto cercano a los USD 75.000 para dos personas. Gran parte de esa cifra se explica por los vuelos internacionales.

Detrás se ubican:

Jordania: alrededor de USD 71.500

alrededor de USD 71.500 Argentina: alrededor de USD 68.500

En el otro extremo, las selecciones más accesibles para seguir serían:

Panamá: cerca de USD 56.000

cerca de USD 56.000 República Checa: unos USD 57.000

unos USD 57.000 México: alrededor de USD 58.000

La diferencia entre la nación más cara y la más económica ronda los USD 18.500, una brecha impulsada principalmente por los costos de traslado aéreo.

Con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, el Mundial 2026 promete ser histórico por su magnitud y cantidad de selecciones, aunque también quedará marcado por el enorme costo económico que implicará para quienes sueñan con acompañar a su equipo hasta la Final.