El lujo de alentar a la Scaloneta en la Copa Mundial 2026: cuánto gastaría un argentino

La pasión por la Scaloneta tendrá un precio altísimo en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Según un relevamiento internacional, acompañar a la Argentina desde la fase de grupos hasta una hipotética final demandaría una cifra millonaria para dos personas. ¿Cuál es el gasto más significativo?
El estudio fue realizado por la empresa AceOdds.com, que analizó cuánto costaría acompañar a cada una de las 48 selecciones participantes desde la fase de grupos hasta una hipotética Final en East Rutherford, Nueva Jersey, sede del partido decisivo. Para ello, se relevaron más de 120.000 alojamientos y alrededor de 52.000 vuelos.
Según el informe, el costo promedio para seguir a una selección durante todo el Mundial 2026 asciende a unos USD 62.000 para dos personas. Sin embargo, en el caso argentino, la cifra se eleva hasta aproximadamente USD 68.500, ubicando al país entre los tres más caros para acompañar a su equipo.
Cuánto gastaría un hincha argentino en el Mundial 2026
El mayor gasto corresponde a las entradas, que representan casi el 50% del presupuesto total. Solo el ticket para la Final tendría un costo estimado de USD 15.500 para dos personas, más caro que asistir a los tres partidos de la fase de grupos combinados en la mayoría de los casos.
Mundial 2026 - Aeropuerto
La Selección argentina quedó en el podio de las tres más caras para seguir durante la Copa del Mundo 2026.
Foto: Archivo.
El informe aclara que los valores de tickets fueron tomados de plataformas de reventa y corresponden a los precios más bajos disponibles al momento de la investigación.
Las selecciones más caras y más baratas de seguir
Entre las 48 naciones analizadas, Iraq aparece como el país más costoso para sus aficionados, con un gasto cercano a los USD 75.000 para dos personas. Gran parte de esa cifra se explica por los vuelos internacionales.
Detrás se ubican:
Jordania: alrededor de USD 71.500
Argentina: alrededor de USD 68.500
En el otro extremo, las selecciones más accesibles para seguir serían:
Panamá: cerca de USD 56.000
República Checa: unos USD 57.000
México: alrededor de USD 58.000
La diferencia entre la nación más cara y la más económica ronda los USD 18.500, una brecha impulsada principalmente por los costos de traslado aéreo.
Con sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, el Mundial 2026 promete ser histórico por su magnitud y cantidad de selecciones, aunque también quedará marcado por el enorme costo económico que implicará para quienes sueñan con acompañar a su equipo hasta la Final.