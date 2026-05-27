Andino Mundialista, capítulo 5: el camino de la Selección Argentina hacia las tres estrellas.

El quinto capítulo de “Andino Mundialista” propone un nuevo recorrido por las tres conquistas mundiales de la Selección Argentina a lo largo de la historia de la Copa del Mundo . Entre rivales históricos, partidos inolvidables y anécdotas que quedaron marcadas en la memoria colectiva, esta entrega revive el camino de la Albiceleste hacia la gloria en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022 .

En la previa del Mundial 2026 , que por primera vez será organizada por tres países , la ilusión vuelve a encenderse entre las selecciones y los hinchas. Cada Mundial reúne historias de presión, épica y sueños colectivos , donde un mínimo error puede significar esperar otros cuatro años para buscar la máxima gloria del fútbol .

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AndinoMundialista | Tres estrellas, tres generaciones y una misma pasión. En este nuevo episodio de Andino Mundialista, recorremos el camino completo de la Selección Argentina hacia la gloria y revivimos las historias que marcaron para siempre al fútbol argentino. Del sueño de Argentina 78. La magia eterna de Maradona en México 86. La revancha soñada de Messi en Qatar 2022. Tres Mundiales, tres conquistas y miles de momentos que quedaron grabados en la memoria de generaciones enteras. Goles, cábalas, emoción y una mística que forma parte del ADN argentino. Además, le damos la bienvenida a @borha.casacas, que acompaña este recorrido con la nostalgia y la pasión por las camisetas que hicieron historia. Mirá el episodio en Andino Streaming por YouTube. @tomas.almuna #AndinoMundialista #AndinoStreaming #SeleccionArgentina #Mundial2026 Messi Maradona Qatar2022 Mexico86 Argentina78 TresEstrellas Scaloneta" View this post on Instagram

Argentina no escapa a esa lógica bajo la pasión popular, las figuras determinantes y las coincidencias que los fanáticos transforman en cábalas forman parte de una mística que atraviesa generaciones.

Andino Mundialista Episodio 5, Tomás Almuna (7) Tres estrellas, tres historias inolvidables. Foto: Mike Bartoluce

Argentina 1978: la primera estrella en casa

La historia grande de la Selección Argentina comenzó a escribirse en el Mundial de 1978, disputado en suelo nacional. Con sedes emblemáticas como Mendoza y bajo la conducción de César Luis Menotti, el seleccionado llegaba con una enorme expectativa popular y figuras destacadas como Mario Kempes, Ubaldo Fillol y Leopoldo Jacinto Luque.

Argentina inició la fase de grupos con triunfos ante Hungría y Francia, aunque cayó frente a Italia y avanzó como segundo de la zona. En la segunda ronda, la histórica goleada 6 a 0 frente a Perú en el estadio Monumental le permitió clasificarse a la final.

El partido decisivo volvió a jugarse en River Plate frente a Países Bajos, conocida mundialmente como “La Naranja Mecánica”. El encuentro fue tan parejo que debió definirse en tiempo suplementario, donde Kempes brilló con un doblete para sellar el triunfo por 3 a 1 y darle a Argentina su primera Copa del Mundo.

Argentina 1978 Los campeones del '78, los que abrieron el camino del éxito.

México 1986: la consagración de Maradona

Cuatro años después de una decepcionante participación en España 1982, Argentina llegó al Mundial de México con una identidad renovada y el liderazgo absoluto de Diego Armando Maradona.

maradona Diego Maradona y la "mano de Dios" marcaron al Mundial de 1986. Foto: Archivo

La Albiceleste terminó primera en el grupo que compartía con Italia, Bulgaria y Corea del Sur. Luego eliminó a Uruguay en octavos de final y protagonizó uno de los partidos más recordados de la historia frente a Inglaterra.

Aquel triunfo por 2 a 1 quedó inmortalizado por “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, ambos convertidos por Maradona en un contexto cargado de tensión emocional tras la Guerra de Malvinas.

En semifinales, Argentina superó a Bélgica con otro doblete del capitán argentino y avanzó a la final frente a Alemania Occidental.

La definición tuvo un dramatismo inolvidable. Después de estar 2 a 0 arriba, el conjunto nacional sufrió el empate alemán, pero un pase magistral de Maradona para Jorge Burruchaga terminó sellando el 3 a 2 definitivo y la segunda estrella para Argentina.

Qatar 2022: la recompensa de una generación

Después de años de frustraciones y finales perdidas, Argentina volvió a ilusionarse con la llegada de Lionel Scaloni como entrenador. La conquista de la Copa América 2021 renovó la esperanza de los hinchas y consolidó un grupo liderado por Lionel Messi.

Sin embargo, el inicio del Mundial de Qatar 2022 fue inesperado. La derrota ante Arabia Saudita en el debut golpeó fuerte a la Albiceleste y sembró dudas sobre el futuro del equipo.

Lejos de derrumbarse, Argentina reaccionó con victorias ante México y Polonia para avanzar a octavos de final. Luego eliminó a Australia y volvió a cruzarse con Países Bajos en cuartos, en un partido cargado de tensión que terminó definiéndose por penales gracias a la actuación decisiva de Emiliano Martínez y la bravura de Messi.

argentina campeón del mundo, lionel messi, selección.jpg ¿Volverá la Albiceleste por la cuarta estrella? Foto: Archivo

En semifinales, Argentina mostró uno de sus mejores niveles y goleó a Croacia. La final sería frente a Francia, vigente campeón del mundo, en un partido considerado por muchos como una de las mejores finales de la historia de los Mundiales.

Tras empatar 3 a 3 en un encuentro cargado de dramatismo y emoción, la definición llegó desde el punto penal. Allí, el remate de Gonzalo Montiel selló el triunfo argentino y permitió que Messi levantara, finalmente, la copa más soñada de su carrera.

Andino Mundialista: el ciclo de Andino Streaming para calentar motores en la previa de EEUU/México/Canadá 2026

Y si el primer capítulo abrió la puerta a la historia, y el segundo se enfocó en decisiones técnicas, este quinto episodio confirma que el viaje recién empieza a tomar vuelo. Andino Streaming sigue recorriendo los momentos, protagonistas y debates que atraviesan a la Selección, con la mirada puesta en lo que viene.

Andino Mundialista Episodio 5, Tomás Almuna (6) Calentá motores con Andino Mundialista, en la previa de la Copa del Mundo 2026. Foto: Mike Bartoluce

La pasión por el Mundial también empieza a jugarse fuera de la cancha, y en ese camino BORHA Casacas se suma a “Andino Mundialista”, la propuesta especial de Sitio Andino y Andino Streaming rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con una identidad vinculada a las camisetas históricas, los colores del fútbol y la nostalgia de los grandes momentos mundialistas, la marca será parte de este ciclo que recorrerá historias, ídolos y recuerdos que marcaron a generaciones de argentinos.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya está en marcha, entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propone seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. No te pierdas los próximos episodios. Esto todavía tiene mucho por contar.