Thiago Almada habló sobre River y dejó una frase que revolucionó a los hinchas millonarios

Thiago Almada llegó al país y habló sobre la posibilidad de jugar en River tras los rumores de mercado.

Thiago Almada volvió a quedar en el centro de la escena luego de arribar a la Argentina a la espera de la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026. El actual futbolista del Atlético de Madrid fue consultado sobre el supuesto interés de River y dejó una frase que rápidamente encendió la ilusión de los hinchas millonarios.

Ante la consulta sobre una posible llegada al equipo de Núñez, Thiago Almada evitó confirmar cualquier negociación, aunque tampoco cerró las puertas.

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“No sé, la verdad”, respondió el campeón del mundo cuando le preguntaron si podía ponerse la camiseta de River , luego de que trascendiera que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo habría consultado su situación.

Más allá de los rumores, el mediocampista dejó en claro que hoy tiene la cabeza puesta en la Selección argentina y en la posibilidad de disputar el próximo Mundial.

“Estoy mentalizado en la Selección, después veremos qué pasa”, aseguró el ex futbolista de Vélez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2058877206747619811&partner=&hide_thread=false "NO HE HABLADO". En su llegada a Argentina, Thiago Almada se refirió al interés de River en contratarlo para el próximo mercado de pases.



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¿Cómo fue la temporada de Almada en Atlético de Madrid?

Durante la última temporada en el Atlético de Madrid, Thiago Almada disputó 40 partidos, convirtió cuatro goles y entregó dos asistencias.

Sin embargo, el volante ofensivo no logró consolidarse como titular fijo dentro del equipo dirigido por Diego Simeone, situación que abrió especulaciones sobre su futuro para el próximo mercado de pases.

En River siguen atentamente el panorama del futbolista de 25 años, especialmente en un contexto donde el club busca reforzarse con jugadores de jerarquía internacional.

River busca otro golpe fuerte en el mercado

Luego de cerrar el arribo de Nicolás Otamendi, en River sueñan con sumar otra figura de peso internacional para afrontar el segundo semestre.

La operación por Thiago Almada aparece compleja desde lo económico, aunque en Núñez reconocen que el interés existe y que ya hubo contactos informales para conocer las condiciones del jugador.

Mientras tanto, el campeón del mundo mantiene el foco en la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.