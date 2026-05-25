25 de mayo de 2026
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Lionel Messi

Preocupación en la Selección: Lionel Messi pidió el cambio tras otra exhibición en la MLS

El capitán argentino Lionel Messi aportó dos asistencias en el triunfo de Inter Miami ante Philadelphia Union, pero pidió el cambio y dejó preocupación

Lionel Messi pidio el cambio.

Lionel Messi pidio el cambio.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la Major League Soccer con una actuación determinante en la victoria de Inter Miami por 6-4 frente a Philadelphia Union. Sin embargo, el encuentro dejó una señal de preocupación para la Selección de Fútbol de Argentina: el capitán pidió el cambio y abandonó el campo tocándose la parte posterior de la pierna izquierda.

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Messi cambió el partido con dos asistencias

El conjunto visitante sorprendió en el inicio y se puso rápidamente 2-0 arriba gracias al doblete de Milan Iloski en apenas diez minutos.

Cuando Inter Miami parecía desorientado, apareció Messi para cambiar el rumbo del partido. Tras una gran acción colectiva encabezada por Rodrigo De Paul, el rosarino quedó mano a mano con el arquero, pero eligió asistir a Germán Berterame, que definió con el arco libre para descontar.

Pese a que Bruno Damiani volvió a ampliar la ventaja para Philadelphia Union, el campeón del mundo siguió siendo el eje ofensivo de Las Garzas. Primero estuvo cerca de convertir tras una gran pared con Luis Suárez y luego volvió a asistir a Berterame con un pase filtrado de primera para el 3-3 parcial.

El propio Suárez terminó dando vuelta el marcador antes del cierre del primer tiempo, aunque Milan Iloski igualó de penal para sellar un frenético 4-4 antes del descanso.

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La salida de Lionel Messi encendió las alarmas

En el complemento, atravesado por una fuerte lluvia, Messi volvió a mostrar destellos de su talento con un tiro libre que casi termina en gol olímpico.

Sin embargo, a los 67 minutos llegó el momento que generó preocupación: el rosarino pidió el cambio, salió tocándose la zona posterior de la pierna izquierda y se dirigió directamente al vestuario.

La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, a pocos días del inicio de una nueva etapa de entrenamientos de la selección argentina rumbo al Mundial 2026.

Los impresionantes números de Lionel Messi

Con sus dos asistencias frente a Philadelphia Union, Messi alcanzó cifras históricas en su carrera profesional.

El capitán argentino acumula ahora 1.155 partidos, con un saldo de 910 goles y 415 asistencias entre sus pasos por FC Barcelona, Paris Saint-Germain, la selección argentina e Inter Miami.

En el club estadounidense ya registra 90 goles y 51 asistencias en 104 partidos, además de haber conquistado cuatro títulos en menos de dos años: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

La comparación permanente con Cristiano Ronaldo

En paralelo, Messi continúa ampliando su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo.

El argentino lidera en títulos obtenidos con 48 trofeos y mantiene un promedio de participación directa en goles superior al delantero portugués, que suma 971 tantos y 261 asistencias en 1.322 encuentros disputados a lo largo de su carrera.

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