Preocupación en la Selección: Lionel Messi pidió el cambio tras otra exhibición en la MLS

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la Major League Soccer con una actuación determinante en la victoria de Inter Miami por 6-4 frente a Philadelphia Union. Sin embargo, el encuentro dejó una señal de preocupación para la Selección de Fútbol de Argentina : el capitán pidió el cambio y abandonó el campo tocándose la parte posterior de la pierna izquierda.

El encuentro se disputó bajo una intensa tormenta en el Chase Stadium y marcó el cierre de la actividad de Messi antes de incorporarse a los entrenamientos del seleccionado argentino de cara al Mundial 2026 .

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El conjunto visitante sorprendió en el inicio y se puso rápidamente 2-0 arriba gracias al doblete de Milan Iloski en apenas diez minutos.

Cuando Inter Miami parecía desorientado, apareció Messi para cambiar el rumbo del partido . Tras una gran acción colectiva encabezada por Rodrigo De Paul, el rosarino quedó mano a mano con el arquero, pero eligió asistir a Germán Berterame, que definió con el arco libre para descontar.

Pese a que Bruno Damiani volvió a ampliar la ventaja para Philadelphia Union, el campeón del mundo siguió siendo el eje ofensivo de Las Garzas. Primero estuvo cerca de convertir tras una gran pared con Luis Suárez y luego volvió a asistir a Berterame con un pase filtrado de primera para el 3-3 parcial.

El propio Suárez terminó dando vuelta el marcador antes del cierre del primer tiempo, aunque Milan Iloski igualó de penal para sellar un frenético 4-4 antes del descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Messilizer0/status/2058746227731083538&partner=&hide_thread=false The moment Messi chose not to risk Argentina’s World Cup with Inter Miami tonight pic.twitter.com/9h0qmuMqgQ — J. (@Messilizer0) May 25, 2026

La salida de Lionel Messi encendió las alarmas

En el complemento, atravesado por una fuerte lluvia, Messi volvió a mostrar destellos de su talento con un tiro libre que casi termina en gol olímpico.

Sin embargo, a los 67 minutos llegó el momento que generó preocupación: el rosarino pidió el cambio, salió tocándose la zona posterior de la pierna izquierda y se dirigió directamente al vestuario.

La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, a pocos días del inicio de una nueva etapa de entrenamientos de la selección argentina rumbo al Mundial 2026.

Los impresionantes números de Lionel Messi

Con sus dos asistencias frente a Philadelphia Union, Messi alcanzó cifras históricas en su carrera profesional.

El capitán argentino acumula ahora 1.155 partidos, con un saldo de 910 goles y 415 asistencias entre sus pasos por FC Barcelona, Paris Saint-Germain, la selección argentina e Inter Miami.

En el club estadounidense ya registra 90 goles y 51 asistencias en 104 partidos, además de haber conquistado cuatro títulos en menos de dos años: la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024, la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

La comparación permanente con Cristiano Ronaldo

En paralelo, Messi continúa ampliando su histórica rivalidad con Cristiano Ronaldo.

El argentino lidera en títulos obtenidos con 48 trofeos y mantiene un promedio de participación directa en goles superior al delantero portugués, que suma 971 tantos y 261 asistencias en 1.322 encuentros disputados a lo largo de su carrera.