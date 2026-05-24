24 de mayo de 2026
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Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba busca recuperarse ante All Boys para seguir prendido en el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra el Albo por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita los tres puntos.

El Tomba necesita los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba recibirá hoy desde las 16:30hs a All Boys por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional, en un partido importante para seguir prendido en los puestos de Reducido. El encuentro será transmitido por LPF Play y tendrá como árbitro principal a Juan Pafundi.

El Tomba mostró otra cara desde la llegada de Pablo De Muner

Más allá de la derrota por 1-0 frente a Los Andes, en Godoy Cruz quedó la sensación de haber sufrido una caída injusta por lo realizado dentro del campo de juego. El conjunto mendocino mejoró considerablemente desde la llegada de Pablo De Muner, quien asumió tras la salida de Mariano Toredtli y logró darle otra identidad futbolística a un equipo que venía golpeado.

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Durante el ciclo anterior, el Expreso nunca encontró bases sólidas para pelear arriba ni regularidad dentro del campeonato. Ahora, el nuevo cuerpo técnico busca consolidar una recuperación futbolística que ya empieza a reflejarse en la tabla. Además de la mejora en el juego, Godoy Cruz volvió a mostrarse competitivo y logró mantenerse dentro de la zona de Reducido, uno de los grandes objetivos de la temporada.

All Boys llega necesitado pero con el ánimo renovado

Del otro lado estará un All Boys que atraviesa un momento delicado y sigue complicado en la parte baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, el Albo llegará a Mendoza con otra confianza después del enorme triunfo conseguido frente a Deportivo Morón, uno de los animadores de la Zona A.

La victoria le permitió al conjunto de Floresta tomar aire y recuperar algo de tranquilidad antes de visitar a un rival que también necesita sumar para sostenerse arriba. Por eso, el encuentro aparece como una prueba importante para ambos equipos en un tramo del campeonato donde cada punto empieza a pesar muchísimo.

El próximo desafío del Expreso será en Caseros

Luego del partido frente a All Boys, Godoy Cruz volverá a jugar el próximo sábado cuando visite a Estudiantes de Caseros desde las 15.30. El Expreso afrontará otra parada complicada fuera de Mendoza buscando consolidarse definitivamente entre los protagonistas de la Primera Nacional.

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