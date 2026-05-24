El Tomba busca recuperarse ante All Boys para seguir prendido en el Reducido: hora y dónde verlo

El Tomba necesita los tres puntos.

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El Tomba mostró otra cara desde la llegada de Pablo De Muner Más allá de la derrota por 1-0 frente a Los Andes, en Godoy Cruz quedó la sensación de haber sufrido una caída injusta por lo realizado dentro del campo de juego. El conjunto mendocino mejoró considerablemente desde la llegada de Pablo De Muner, quien asumió tras la salida de Mariano Toredtli y logró darle otra identidad futbolística a un equipo que venía golpeado.

Durante el ciclo anterior, el Expreso nunca encontró bases sólidas para pelear arriba ni regularidad dentro del campeonato. Ahora, el nuevo cuerpo técnico busca consolidar una recuperación futbolística que ya empieza a reflejarse en la tabla. Además de la mejora en el juego, Godoy Cruz volvió a mostrarse competitivo y logró mantenerse dentro de la zona de Reducido, uno de los grandes objetivos de la temporada.

All Boys llega necesitado pero con el ánimo renovado Del otro lado estará un All Boys que atraviesa un momento delicado y sigue complicado en la parte baja de la tabla de posiciones. Sin embargo, el Albo llegará a Mendoza con otra confianza después del enorme triunfo conseguido frente a Deportivo Morón, uno de los animadores de la Zona A.

La victoria le permitió al conjunto de Floresta tomar aire y recuperar algo de tranquilidad antes de visitar a un rival que también necesita sumar para sostenerse arriba. Por eso, el encuentro aparece como una prueba importante para ambos equipos en un tramo del campeonato donde cada punto empieza a pesar muchísimo. El próximo desafío del Expreso será en Caseros Luego del partido frente a All Boys, Godoy Cruz volverá a jugar el próximo sábado cuando visite a Estudiantes de Caseros desde las 15.30. El Expreso afrontará otra parada complicada fuera de Mendoza buscando consolidarse definitivamente entre los protagonistas de la Primera Nacional. La síntesis Embed Los resultados Embed Las posiciones Embed