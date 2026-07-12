TC: Julián Santero brilló en Posadas, volvió al podio y Fritzler hizo historia con Mercedes-Benz

Julián Santero cerró un gran fin de semana en Posadas y volvió a festejar desde el podio del Turismo Carretera.

Julián Santero volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más competitivos del Turismo Carretera. El mendocino terminó tercero en la final disputada en Posadas , firmó un nuevo podio en la temporada y coronó un fin de semana de alto nivel en la octava fecha del campeonato.

El piloto mendocino se mantuvo siempre entre los protagonistas y aprovechó cada relanzamiento para seguir avanzando en el clasificador.

La maniobra decisiva llegó cuando superó a Christian Ledesma , movimiento que le permitió quedarse con el tercer lugar y completar un nuevo podio en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Con un ritmo sólido durante toda la competencia, Santero administró la diferencia en las vueltas finales y volvió a sumar un resultado importante para seguir siendo protagonista del campeonato.

Fritzler hizo historia con Mercedes-Benz

La victoria quedó en manos de Otto Fritzler, quien consiguió su tercer triunfo en el Turismo Carretera y escribió una página histórica al darle a Mercedes-Benz su primera victoria desde el regreso de la marca a la categoría.

El piloto del Prestige Auto Racing Team construyó el éxito con una gran segunda mitad de carrera. Primero dejó atrás a Christian Ledesma y, tras un nuevo relanzamiento, ejecutó una maniobra impecable para superar a Nicolás Bonelli, adueñarse de la punta y no soltarla hasta la bandera a cuadros.

Bonelli terminó como escolta, mientras que Santero completó un podio de altísimo nivel.

Una final con golpes, despistes y varios ingresos del Auto de Seguridad

La competencia tuvo múltiples interrupciones producto de distintos incidentes. Sebastián Abella, Andrés Jakos, Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron despistes que obligaron al ingreso del Auto de Seguridad en diferentes momentos.

Además, hubo intensos duelos entre Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano y Christian Ledesma, en una carrera cambiante que mantuvo la emoción hasta el cierre.

Cuándo vuelve el Turismo Carretera

La próxima cita del Turismo Carretera será el 2 de agosto, cuando se dispute el tradicional Desafío de las Estrellas en el circuito El Villicum, en San Juan, correspondiente a la novena fecha del campeonato 2026.