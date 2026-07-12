12 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Julián Santero

TC: Julián Santero brilló en Posadas, volvió al podio y Fritzler hizo historia con Mercedes-Benz

El piloto mendocino Julián Santero tuvo una destacada labor en la prueba del exigente Turismo Carretera que se llevó a cabo en Misiones. Mirá lo sucedido.

Julián Santero cerró un gran fin de semana en Posadas y volvió a festejar desde el podio del Turismo Carretera.

Julián Santero cerró un gran fin de semana en Posadas y volvió a festejar desde el podio del Turismo Carretera.

Por Sitio Andino Deportes

Julián Santero volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más competitivos del Turismo Carretera. El mendocino terminó tercero en la final disputada en Posadas, firmó un nuevo podio en la temporada y coronó un fin de semana de alto nivel en la octava fecha del campeonato.

La maniobra decisiva llegó cuando superó a Christian Ledesma, movimiento que le permitió quedarse con el tercer lugar y completar un nuevo podio en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Con un ritmo sólido durante toda la competencia, Santero administró la diferencia en las vueltas finales y volvió a sumar un resultado importante para seguir siendo protagonista del campeonato.

Fritzler hizo historia con Mercedes-Benz

La victoria quedó en manos de Otto Fritzler, quien consiguió su tercer triunfo en el Turismo Carretera y escribió una página histórica al darle a Mercedes-Benz su primera victoria desde el regreso de la marca a la categoría.

El piloto del Prestige Auto Racing Team construyó el éxito con una gran segunda mitad de carrera. Primero dejó atrás a Christian Ledesma y, tras un nuevo relanzamiento, ejecutó una maniobra impecable para superar a Nicolás Bonelli, adueñarse de la punta y no soltarla hasta la bandera a cuadros.

Bonelli terminó como escolta, mientras que Santero completó un podio de altísimo nivel.

Una final con golpes, despistes y varios ingresos del Auto de Seguridad

La competencia tuvo múltiples interrupciones producto de distintos incidentes. Sebastián Abella, Andrés Jakos, Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron despistes que obligaron al ingreso del Auto de Seguridad en diferentes momentos.

Además, hubo intensos duelos entre Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano y Christian Ledesma, en una carrera cambiante que mantuvo la emoción hasta el cierre.

Cuándo vuelve el Turismo Carretera

La próxima cita del Turismo Carretera será el 2 de agosto, cuando se dispute el tradicional Desafío de las Estrellas en el circuito El Villicum, en San Juan, correspondiente a la novena fecha del campeonato 2026.

Temas
Seguí leyendo

Copa Argentina: Independiente Rivadavia venció a Tigre y avanzó con la mira puesta en la Supercopa

Huracán Las Heras golpeó en Neuquén y dio un paso gigante hacia la clasificación

Así no sirve para ninguno: Fadep y San Martín no pudieron salir del empate en el Federal A

Morelli quedó a siete milésimas del podio y Perrone tuvo un domingo para el olvido en el Moto3

Márquez hizo lo que quiso en Alemania y agigantó su leyenda en MotoGP

¡Dios te oiga! La curiosa maldición de Tuchel que alimenta el sueño de Argentina

Selección argentina: cómo está Lionel Messi tras el golpe que sufrió ante Suiza en el Mundial 2026

Franco Colapinto hizo trompos, desató la ovación y cerró a pura adrenalina el Festival de Goodwood

Lee además
Los pilotos mendocinos, entre ellos Juilián Santero, tuvieron una nueva presentación en Termas de Río Hondo y siguen siendo protagonistas.

Los mendocinos dieron pelea en Termas por el TN: así quedaron Santero, Vicino y Antolín
Benjamin Schamine, debut y gol para el Tomba.

Con un golazo a lo Julián Álvarez, el Tomba volvió al triunfo en la Bodega y se acerca al Reducido
LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué se dice en el mundo sobre el triunfo nacional?

"Invencible", "lágrimas" y "mucho VAR": así habló el mundo del triunfo argentino

Las Más Leídas

¿Qué se dice en el mundo sobre el triunfo nacional?

"Invencible", "lágrimas" y "mucho VAR": así habló el mundo del triunfo argentino

Investigan un ajuste de cuentas tras el homicidio de un joven en los festejos del Mundial. (Imagen de la víctima gentileza de ElDoce)

De la euforia por los festejos al horror: asesinaron a un joven durante los festejos por Argentina

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2436 y números ganadores del domingo 12 de julio

El fenómeno del tarot y la astrología volvió a instalarse entre los hinchas argentinos antes del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: el inquietante pronóstico que hizo temer lágrimas en Argentina

Mundial 2026, en vivo: reviví la gran victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: reviví la gran victoria de Argentina ante Suiza en los cuartos de final