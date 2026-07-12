12 de julio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A 2026: Huracán Las Heras, San Martín y FADEP afrontan otra fecha decisiva

Se disputa hoy una jornada vital en el duro Torneo Federal A. Mirá lo que se viene para el Club Atlético Huracán Las Heras, el Chacarero y el Cóndor.

El Globo quiere seguir volando en el exigente Torneo Federal A.

El Globo quiere seguir volando en el exigente Torneo Federal A.

Por Sitio Andino Deportes

El fútbol mendocino afrontará un fin de semana especial en el Torneo Federal A de fútbol 2026. Luego de una fecha perfecta, con triunfos de Huracán Las Heras, FADEP y Atlético San Martín, los representantes de la provincia volverán a salir a la cancha con un condimento extra: dos de ellos se enfrentarán entre sí por la manga 17.

La actividad comenzará este domingo a las 11.30, cuando FADEP reciba a Atlético San Martín en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en alza. Más tarde, desde las 15, Huracán Las Heras visitará a Deportivo Rincón con la misión de seguir prendido en la pelea por la clasificación.

Del otro lado estará un San Martín que recuperó confianza tras vencer 1-0 a Deportivo Rincón, una victoria que le permitió abandonar el último puesto y empezar a mirar el campeonato con otro optimismo.

Huracán Las Heras quiere seguir entre los protagonistas

Después del clásico mendocino, toda la atención se trasladará a Neuquén, donde Huracán Las Heras visitará desde las 15 a Deportivo Rincón.

El Globo llega entonado tras derrotar 2-0 a Costa Brava y buscará otro triunfo que le permita mantenerse en los puestos de clasificación y seguir peleando en la parte alta de la tabla.

Una fecha que puede marcar el rumbo de los mendocinos

El Federal A 2026 empieza a ingresar en una etapa determinante y cada punto vale cada vez más. FADEP y San Martín pondrán en juego mucho más que el orgullo provincial, mientras que Huracán Las Heras intentará aprovechar la jornada para consolidar su lugar entre los candidatos a avanzar de fase.

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