Torneo Federal A 2026: Huracán Las Heras, San Martín y FADEP afrontan otra fecha decisiva

El fútbol mendocino afrontará un fin de semana especial en el Torneo Federal A de fútbol 2026 . Luego de una fecha perfecta, con triunfos de Huracán Las Heras, FADEP y Atlético San Martín , los representantes de la provincia volverán a salir a la cancha con un condimento extra: dos de ellos se enfrentarán entre sí por la manga 17 .

La actividad comenzará este domingo a las 11.30 , cuando FADEP reciba a Atlético San Martín en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en alza. Más tarde, desde las 15 , Huracán Las Heras visitará a Deportivo Rincón con la misión de seguir prendido en la pelea por la clasificación.

El cruce entre FADEP y San Martín encuentra a ambos equipos con el ánimo renovado. El Cóndor viene de conseguir un valioso 3-1 sobre Atenas de Río Cuarto , resultado que lo acercó a los puestos de clasificación y confirmó su crecimiento futbolístico.

Del otro lado estará un San Martín que recuperó confianza tras vencer 1-0 a Deportivo Rincón , una victoria que le permitió abandonar el último puesto y empezar a mirar el campeonato con otro optimismo.

Huracán Las Heras quiere seguir entre los protagonistas

Después del clásico mendocino, toda la atención se trasladará a Neuquén, donde Huracán Las Heras visitará desde las 15 a Deportivo Rincón.

El Globo llega entonado tras derrotar 2-0 a Costa Brava y buscará otro triunfo que le permita mantenerse en los puestos de clasificación y seguir peleando en la parte alta de la tabla.

Una fecha que puede marcar el rumbo de los mendocinos

El Federal A 2026 empieza a ingresar en una etapa determinante y cada punto vale cada vez más. FADEP y San Martín pondrán en juego mucho más que el orgullo provincial, mientras que Huracán Las Heras intentará aprovechar la jornada para consolidar su lugar entre los candidatos a avanzar de fase.