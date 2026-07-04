4 de julio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: Huracán Las Heras recibe a Costa Brava con la obligación de volver al triunfo

El Club Atlético Huracán Las Heras se presenta por el duro Torneo Federal A ante los pampeanos. Mirá los detalles del duelo.

Los lasherinos necesitan sumar de a tres en la nueva jornada del complicado Torneo Federal A.

Los lasherinos necesitan sumar de a tres en la nueva jornada del complicado Torneo Federal A.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Huracán Las Heras abrirá este sábado la participación de los equipos mendocinos en una nueva fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Desde las 15.30, el conjunto lasherino recibirá a Costa Brava de General Pico con la obligación de volver al triunfo luego de un arranque irregular que lo hizo perder terreno en la Zona 2.

Del otro lado estará Costa Brava, uno de los equipos protagonistas del grupo, por lo que Huracán tendrá una exigente prueba para intentar reencontrarse con la victoria frente a su gente.

El cuerpo técnico sabe que el margen de error comienza a achicarse y que hacerse fuerte como local será clave para volver a prenderse en la pelea por la clasificación.

Los árbitros del partido

El encuentro será controlado por Rodrigo Héctor Rivero, de Santiago del Estero.

  • Árbitro: Rodrigo Héctor Rivero (Santiago del Estero).
  • Asistente 1: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero).
  • Asistente 2: Alex Zerda (Santiago del Estero).
  • Cuarto árbitro: Agustín Marto (Tucumán).

Lo que se viene para el Globo

Vale recordar, que el próximo compromiso para el Club Atlético Huracán Las Heras será con Deportivo Rincón en la provincia de Neuquén.

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